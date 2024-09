Beni militari, il tesoro dimenticato 

Un patrimonio inutilizzato che vale centinaia di milioni di euro. Vecchie caserme, ospedali, centrali di trasmissione, ville, appartamenti e locali. C’è di tutto nel patrimonio immobiliare della Regione in città. Immobili bloccati da una burocrazia che, incapace di trovare soluzioni in tempi ragionevoli, favorisce le occupazioni abusive, soprattutto di edifici che un tempo avevano le stellette. Un fenomeno tanto odioso quanto immorale, oltreché illegale, dettato dalla disperazione di chi non ha casa e che l’amministrazione di viale Trento non è mai riuscita a contrastare.

Punto e a capo

Fare il punto sugli immobili regionali non è semplice. Ogni assessore che prende il comando degli Enti locali fa ripartire da zero la ricognizione patrimoniale. Quando arriva alla fine dell’operazione, si è concluso anche il suo mandato politico e si riparte da capo. Così da decenni. Nel frattempo il tesoro immobiliare va in malora o viene occupato da abusivi che poi è quasi impossibile sfrattare, anche perché l’interesse pubblico a rientrarne in possesso è nullo. In questa cornice si colloca il ragionamento sull’ex carcere di Buoncammino, di proprietà del Demanio dello Stato. Nell’edificio più imponente del capoluogo, si progetta il trasferimento di Questura, Sovrintendenza, Comando regionale dei Vigili del Fuoco e altri uffici di Enti statali. Una prospettiva non condivisa dalla maggioranza dei consiglieri comunali che hanno presentato un ordine del giorno per bloccare l’operazione. Viene da chiedersi: non si riesce a gestire il patrimonio esistente, figuriamoci una struttura così importante come il vecchio penitenziario. Per farne cosa?

Stellete e Statuto

L’articolo 14 del nostro Statuto speciale parla chiaro: “La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo”. In virtù di questa norma, diversi beni militari di pregio sono transitati nel patrimonio regionale. Come l’ex caserma dell’Aeronautica di Monte Urpinu passata alla Regione nel 2007. In 17 anni sono andati in porto solo fiumi di parole. Nell’ordine sarebbe dovuta diventare la sede dell’Ente foreste, la Cittadella della solidarietà e altro ancora. Invece è un bosco abbandonato, con edifici che crollano a pezzi, per il quale si spendono centinaia di miglia di euro all’anno per la vigilanza. Stesso film per la “casa del comandante” murata per evitare occupazioni; l’ex deposito carburanti e l’ex circolo ufficiali della Marina Militare di via Dei Conversi nella quale vivono, non è chiaro con quale titolo, alcune famiglie; l’ex alloggio ufficiali di Calamosca,del valore di oltre 2,6 milioni di euro, anch’esso murato per evitare insediamenti abusivi; La vecchia caserma Trieste, gravata da vincoli della Sovrintendenza, valutata 10 milioni di euro. Per arrivare ai 214 appartamenti delle ex palazzine Telecom di via Bainsizza, a Tuvixeddu, abitati da abusivi, valutati dall’Agenzia del Demanio 3,747 milioni di euro. L’elenco potrebbe continuare a lungo.

I buoni propositi

Il sindaco Massimo Zedda, conosce l’argomento da 13 anni. «Abbiamo già deciso, in accordo con la presidente Todde, circa l'opportunità di convocare un tavolo istituzionale con la Regione, il Comune, l'Università, l'Agenzia del demanio, l'Autorità portuale e altri enti titolari di patrimonio immobiliare della città di Cagliari, con l'obiettivo di definire il quadro del patrimonio pubblico sia in uso sia non utilizzato». Sulla stessa linea l’assessore regionale agli Enti locali Francesco Spanedda. «Alcune di queste aree sono in condizioni precarie e, pertanto, è necessario del tempo per ragionare puntualmente sulla loro valorizzazione, di concerto anche con gli altri enti del territorio. È intenzione della Regione definire un piano di valorizzazione idoneo a definire una nuova destinazione d'uso per queste strutture. Nel frattempo, l'assessorato sta portando avanti le attività di verifica delle strutture».

