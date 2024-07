Beni in vendita e da acquisire: sì del Consiglio 

Acquisto e vendita di beni. Il Consiglio comunale di Sanluri ha votato all’unanimità l’acquisto, al costo di 20mila euro, di un terreno in via Bologna, di fronte al poliambulatorio della Asl. Nella zona artigianale, lungo la strada per Samassi, invece, il Comune mette in vendita due aree edificabili per attività commerciali al prezzo di 25mila euro ciascuna, e due locali dell’incubatore d’impresa per 180 mila euro totali. L’operazione arriva a conclusione della travagliata vicenda avviata dall’amministrazione lo scorso anno con lo sfratto esecutivo degli imprenditori per mancato versamento del canone di affitto. Locali che ora tornano sul mercato, ad arricchire le attività artigianali e produttive che in città sono 720. «Dei soldi incassati – dice il sindaco Alberto Urpi – 20mila euro sono destinati all’acquisto del terreno che, abbandonato com’è, abbruttisce un’area trafficata per la presenza di un servizio sanitario e della stazione dell’Arst. ( s. r. )

