Beni di prima necessità consegnati in Emilia Romagna 

Sono arrivate a Imola le donazioni raccolte a Settimo e negli altri centri dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna danneggiate dall’alluvione. Il carico viene ora distribuito tra le popolazioni in difficoltà. Con Settimo, hanno aderito alla raccolta anche i Comuni di Dolianova, Soleminis, Barrali, Donori e Serdiana. Raccolti generi di prima necessità e di utilizzo immediato.

Per una settimana in Emilia e Romagna hanno operato anche i volontari del Club sub Sinnai. Attualmente è il Vab Sinnai impegnata nella bonifica del territorio a Faenza e dintorni. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA