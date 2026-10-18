Beni da cedere, Diocesi divisa 

L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, lo ha detto pubblicamente: «Se la Diocesi di Tempio manifesta la possibilità di alienare beni come la sede vescovile o l’ex seminario vescovile, la Regione non può non intervenire». La “benedizione” dell’ex sindaco di Castelsardo, importante esponente della Giunta Todde, era arrivata ai primi di agosto e la trattativa sta andando avanti. Il discorso è a tre: Diocesi di Tempio, Comune di Castelsardo e Regione. Al centro del confronto ci sono pezzi importanti della storia della Chiesa e della storia tout court della Sardegna: la sede vescovile di Castelsardo (XVI secolo), il seminario (1764) e la Torre de la Municion (inglobata in un immobile privato).

Il Comune di Castelsardo è disponibile ad acquisire gli edifici, la Regione è pronta a cercare e stanziare le risorse per l’operazione. L’obiettivo dichiarato della Diocesi guidata dal vescovo Roberto Fornaciari è salvare dal degrado soprattutto l’antico seminario, edificio che sta cadendo a pezzi. All’interno della Diocesi sul punto nessuno ha dubbi: senza un intervento di restauro si rischia il peggio. Tutto bene quindi? Non proprio, perché una parte dei sacerdoti guarda con preoccupazione alla alienazione dei palazzi storici di Castelsardo. La “fronda” esiste e il vescovo Roberto Fornaciari ne è a conoscenza. Un gruppo di sacerdoti sostiene che l’operazione non s’ha da fare. Perché l’antica sede vescovile e il seminario sono beni identitari della Diocesi di Tempio Ampurias, perché la vendita è un salto nel vuoto, perché è un passaggio che non consente ripensamenti e perché i beni, un domani, potrebbero finire in mano ai privati per la gestione.

«Non vendeteli»

Stando a indiscrezioni, il parroco di Castelsardo, don Pietro Denicu, ha scritto al vescovo e agli altri sacerdoti, manifestando le perplessità di preti e di tanti fedeli della “comunità castellanese”. Si tratta di una lettera aperta alla Diocesi: Denicu pone il problema della mancanza di un confronto pubblico sull’operazione che riguarda beni storici della Chiesa sarda. Ha chiesto un ripensamento anche don Francesco Tamponi, il sacerdote (per anni responsabile dei beni culturali per la Conferenza episcopale sarda). Nei giorni scorsi Tamponi ha contestato duramente il progetto nel corso di un incontro. La decisione spetta a Fornaciari, si parla già di una rivalutazione in corso sul destino dell’Episcopio.

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