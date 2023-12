Beni culturali, ingressi a rilento 

Secondo il diciannovesimo rapporto annuale di Federculture, resoconto che fotografa lo stato di salute del settore culturale in Italia, il comparto nell’ultimo anno ha vissuto una vera e propria rinascita. Lasciate alle spalle le limitazioni imposte dal Covid, i cittadini hanno ripreso a visitare monumenti, siti archeologici e musei. E a Oristano? I numeri registrati nel 2023 nella città di Eleonora si prestano a una duplice lettura: bene se messi a confronto con quelli degli ultimi anni, un po’ meno se si volge lo sguardo al passato e soprattutto se si azzarda il confronto con la vicina Cabras che nei primi undici mesi dell’anno ha emesso 153.904 ticket tra il museo, Tharros e la Torre di San Giovanni. Ma anche con Santa Cristina di Paulilatino (nel 2022 sfiorate le 60mila presenze) o il nuraghe Losa di Abbasanta (sino a luglio 11.980 visite).

I numeri

Dal primo gennaio allo scorso 4 dicembre, nelle strutture gestite dalla Fondazione Oristano, sono stati staccati 15.485 biglietti: nel dettaglio 8.334 per il museo Antiquarium, 1.291 per la Pinacoteca, 5.480 per salire sulla Torre di Mariano II (riaperta nel 2021 dopo i lavori di ristrutturazione) e 380 per varcare la soglia di Portixedda (la cui apertura avviene solo su prenotazione all’interno di visite guidate negli altri siti). Le sale espositive dedicate al museo intitolato a Peppetto Pau fanno da sole la metà del lavoro: le prestigiose collezioni archeologiche, la sala retabli, i plastici che riproducono la città di Oristano del periodo giudicale e la Tharros del IV secolo d.C., rappresentano il punto di forza dell’offerta culturale locale.

Gli anni d’oro

Ma c’è stato un periodo d’oro, a metà degli anni Novanta, in cui l’Antiquarium è arrivato a registrare tra le 10 e le 15mila visite all’anno. Poi il calo dei primi anni Duemila e la timida ripresa: dai circa 5mila e poco più del 2019 e del 2021 (il 2020, anno della pandemia ci si è fermati a 1.368) si è arrivati agli oltre 8mila dell’anno in corso a cui devono essere sommati altre mille visite non paganti registrate in occasione di Monumenti aperti, di inaugurazioni e per l’accesso dei disabili che è sempre gratuito.

Il direttore

«Fare un paragone con un complesso di rilievo planetario come quello dei Giganti è impensabile - osserva il direttore dell’Antiquarium, Momo Zucca - le risorse della Regione per la Fondazione che lo gestisce sono rilevanti». L’archeologo rifiuta la logica della competizione tra beni culturali, ma riconosce un limite nella programmazione regionale, le cui norme «spesso entrano in contraddizione tra di loro».

Il museo Diocesano

Per avere un quadro completo dell’offerta culturale cittadina occorre sommare i circa 2.500 ingressi al museo Diocesano. «Nonostante il budget risicato, appena 12mila euro all’anno (cui si sommano i ricavi dall’affitto delle sale e dalla vendita dei ticket) ci siamo ritagliati uno spazio di rilievo nel panorama isolano - spiega la direttrice, Silvia Oppo - ma non è semplice scardinare una mentalità che all’inaugurazione di una mostra predilige gli eventi con le bancarelle».

