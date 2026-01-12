Beni culturali: è polemica 

A San Gavino Monreale esplode la polemica sulle esposizioni e sul ricco patrimonio culturale non del tutto accessibile. «La gestione del Museo delle due fonderie è stata assegnata all’associazione Sa Moba, ma manca la convenzione le porte restano chiuse – rimarca Silvia Mamusa, consigliera comunale di minoranza e assessora alla Cultura durante la scorsa consiliatura –. La situazione non cambia per il museo del calcio sardo intitolato a Nuccio Delunas». Non sono gli unici casi: da anni si attendono spazi adeguati per i beni archeologici rinvenuti nel territorio di San Gavino Monreale da Michelangelo Sanna e custoditi al chiuso negli spazi comunali». E ancora: «L’amministrazione – aggiunge Mamusa – ha fatto una programmazione sommaria dell’esposizione dei beni archeologici per i quali si attende da troppo tempo una collocazione adeguata e anche l’accesso ad alcuni luoghi della cultura come la mediateca, al primo piano dell’edificio della biblioteca comunale, non è consentito alle persone con disabilità motoria perché l’ascensore non funziona». Sulla questione interviene l’assessore alla cultura Riccardo Pinna: «I lavori al Museo delle Due Fonderie sono terminati ed è stata ultimata anche la disinfestazione da termiti con la sostituzione di vetri esterni danneggiati e il rifacimento dell’impianto di climatizzazione. Per quanto riguarda gli ascensori pubblici sono stati avviati interventi di manutenzione, ma quello della mediateca resta da completare. Inoltre abbiamo creato una nuova tariffa agevolata per la concessone del teatro comunale al costo di trecento euro più Iva: in questo modo le associazioni locali di emettere biglietti calmierati fino al costo di cinque euro».

Intanto il sindaco Stefano Altea annuncia un riordino anche nella gestione dei musei e del patrimonio comunale: «Si avvierà un nuovo settore dedicato alla gestione unificata del patrimonio, per razionalizzare l’assegnazione degli immobili, i bandi, le pratiche e l’inventario dei beni. Questo permetterà una gestione più efficiente e sicura, evitando dispersioni o errori sulle responsabilità dei beni pubblici. Inoltre alcuni assunti con il piano Lavoras daranno un importante contributo per l’inventario dei beni mobili e immobili comunali, a partire dagli oggetti contenuti nel museo del calcio che così, finalmente, potrà essere dato in gestione». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA