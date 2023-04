Beni congelati al manager russo: eseguito il provvedimento  

Esecuzione immediata del provvedimento del ministro Giancarlo Giorgetti, con il quale sono stati congelati i beni del manager russo Artem Uss, accusato di riciclaggio ed elusione dell’embargo Usa e Ue contro la Russia.

Uss è evaso dagli arresti domiciliari, a Milano, nonostante fosse concreto proprio il pericolo di fuga. L’imprenditore russo, figlio di un oligarca vicinissimo a Putin si troverebbe ora a Mosca.

ll personale del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza (Comando provinciale di Sassari) ha eseguito nel giro di poche ore il decreto che congela la quota di proprietà della famiglia Uss nella holding che controlla l’hotel Don Diego, di Loiri Porto San Paolo.

L’albergo di lusso è intestato alla Luxury Sardinia Srl, il cui 40 per cento è detenuto dalla società cipriota Dunegenes Tarding Limited, a sua volta controllata da una trust riconducibile alla famiglia di Uss. I finanzieri coordinati dal tenente colonnello Paolo Masciocchi hanno notificato il decreto del ministro Giorgetti (che ha validità di sei mesi) agli amministratori della Luxury Sardinia Srl. Tra i beni congelati anche un villino nel comune di Basiglio, in provincia di Milano, un garage nello stesso immobile e 160.648,54 euro di fondi detenuti presso il Banco di Sardegna.

La struttura di Porto San Paolo, che resterà aperta, non avrà ripercussioni dal punto di vista funzionale. La gestione delle quote di Ass, invece, sarà controllata dall’Agenzia del Demanio. Ass ha anche un socio sardo e uno russo. Le indagini sulla evasione del manager avevano già portato gli investigatori in Sardegna.