Beni confiscati da quattro anni 

Il Tribunale decide, la Corte d’Appello conferma, la Cassazione rinvia per un riesame, l’Appello riconferma, la Cassazione reitera il rinvio. E intanto il tempo passa e i beni immobili, mobili, le quote societarie e i patrimoni aziendali del gruppo Camerada da quattro anni restano congelati nel freezer della giustizia, tecnicamente confiscati in attesa che il tira e molla sigilli definitivamente il fascicolo.

La storia

La Cassazione nel primo rinvio aveva sottolineato come alcune parti della sentenza d’Appello non avessero superato «i puntuali argomenti difensivi tenuto conto che il provvedimento (di confisca) si limita a ribadire pedissequamente le conclusioni della Guardia di finanza». La Suprema Corte nel rinvio bis dettaglia ancor più come il provvedimento che coinvolge l’imprenditore Giuseppe Antonio (Giuseppino) Camerada, la Linea Gelo sas e i familiari Gabriella Loi, Alessia Camerada, Rosella Bisonti e Federica Camerada (anche legale rappresentante della Gestione Freddo srl della Camerada srl e della Gulp srl) deve poggiare su più solide fondamenta. L’accusa, come traspare dalla sentenza, sarebbe stato disposto sul presupposto della «affermata pericolosità generica (una forma di pericolosità sociale) dal 1990 al 2014», presupposto che i difensori Stefano Gabbrielli, Roberto Martani, Gaetano Scalise e Italo Doglio hanno contestato persino nelle virgole. La sezione 6 della Cassazione (presidente Massimo Ricciarelli, relatore Benedetto Paternò Raddusa) al di là di alcuni aspetti, trova i vizi esposti dai difensori talmente convincenti da far traballare l’impalcatura della confisca.

La Cassazione attende che l’Appello ter risponda ai rilievi più critici: quali siano i beni confiscati e quale il momento di ingresso dei beni nel patrimonio. Il quadro accusatorio così com’è strutturato apparirebbe privo di un filo logico tale da impedire alla Sezione una puntuale verifica. Da qui la raccomandazione ai giudici d’Appello di rispondere alle osservazioni dei difensori dirette ad evidenziare la piena capacità patrimoniale in relazione all’acquisizione dei beni confiscati. In altre parole non basta dire che un certo patrimonio sia più o meno importante ma spetta all’accusa smontare la tesi difensiva che lo ritiene frutto di anni di lavoro di Camerada e dei legittimi proprietari.

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