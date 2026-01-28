Beni confiscati al re dei surgelati, un nuovo rinvio 

La sesta sezione della Cassazione ha annullato il decreto e rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione. È la seconda volta che la Suprema Corte si occupa della vicenda che vede coinvolti il noto imprenditore nel settore dei surgelati, l’oristanese Giuseppe Camerada e i familiari Federica e Alessia Camerada, Rosella Bisonti e Gabriella Loi.

In primo e secondo grado i giudici avevano disposto la confisca dei beni immobili, mobili, quote societarie, automezzi per una intricata faccenda fiscale portata avanti dalla Guardia di finanza. Gli avvocati difensori Stefano Gabrielli, Roberto Martani e Italo Doglio nel ricorso in Cassazione avevano presentato una serie di controdeduzioni che, a maggio 2024, in buona parte furono accolte dalla seconda Sezione della Cassazione che aveva rinviato gli atti a altri giudici d’Appello per il riesame di alcuni punti dell’impianto accusatorio in quanto sia in primo che in secondo grado non sarebbero stati sufficientemente sostenuti.

In attesa delle motivazioni un dato sembra emergere: anche il riesame non sembra aver convinto i magistrati romani che hanno chiesto una rivisitazione non più limitata ad alcune parti ma di tutti i capi dell’intero impianto processuale. Gli Ermellini nel 2024 avevano concordato con gli avvocati Gabbrielli, Martani e Doglio sulla nullità del decreto di confisca dei beni per la violazione del principio di pubblicità dell’udienza. Oltre il difetto procedurale, comunque insanabile, i giudici sono andati oltre rimarcando come alcune parti della sentenza d’Appello non avessero superato «i puntuali argomenti difensivi tenuto conto che il provvedimento (di confisca) si limita a ribadire pedissequamente le conclusioni della Guardia di Finanza». In attesa della nuova sentenza che dovrà obbligatoriamente tener conto delle osservazioni della Cassazione i beni restano confiscati.