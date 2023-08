Beni comunali inutilizzati, ecco i progetti 

Fino ai primi anni Duemila si sentivano le risate e le urla felici dei bambini che giocavano nell’edificio di via Biserta che per tanti anni ha ospitato lo storico asilo della città. E fino allo scorso anno poi sempre lì ha trovato posto la biblioteca comunale, ora trasferita nello stabile di via Pertini nel parco Sergio Atzeni.

L’ex asilo

Oggi di quella struttura restano solo i muri pericolanti, le erbacee e i giochi all’aperto arrugginiti, nonché alcune stanze, rigorosamente chiuse con il lucchetto che “nascondono” le famose lampade acquistate per il museo Caffettiera e mai utilizzate.

«Per quello stabile abbiamo partecipato a un finanziamento pubblico, ma purtroppo non ci siamo rientrati per mancanza di fondi. In attesa di capire, come richiesto anche dall’Anci, se ci sarà ulteriore finanziamento, ci stiamo muovendo con diverse associazioni per non venire meno alla finalità che ci eravamo già prefissati, ossia destinare la struttura a servizi sociali, in particolare per la terza età», afferma l’assessore con delega al patrimonio, Carlo Secci.

La vecchia scuola

Qualche metro più avanti, in via Don Minzoni, la vecchia scuola elementare, per anni chiusa, ora ospita gli uffici comunali del settore finanziario. «Abbiamo utilizzato l’edificio – spiega Secci – perché i lavori nel palazzo comunale si stanno allungando un po’ più del previsto. Quando questo sarà disponibile vorremmo darlo in concessione, sempre per fini utili alla collettività. Non è escluso che venga affittato dietro un preciso vincolo. Sicuramente non verrà riutilizzato come scuola, non c’è la necessità».

La Dog House

Poi c’è la Dog House in via Le Serre, realizzata dall’amministrazione guidata da Pierpaolo Fois, oggi pronta per l’affidamento di gestione, ma che non ha mai visto i cancelli aprirsi. Sarebbe dovuta entrare in funzione a maggio, ma il privato che ha vinto il bando ha dovuto rinunciare per motivi personali. «Un vero peccato perché ha investito diversi denari – evidenzia l’assessore -. Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo per verificare le potenzialità e per me ne ha di più rispetto al precedente bando. Il nuovo è già pronto, lo stiamo adattando ma contiamo di pubblicato entro agosto». Un discorso a parte, invece, merita il chiosco di via Tabarca: «Più volte messo a bando, ma sempre andato deserto: ho la sensazione che la potenzialità siano sottovalutate dagli operatori. Penso che faremo un nuovo avviso quando partiranno i lavori del centro di procreazione assistita, così probabilmente sarà più appetibile», conclude Secci.

