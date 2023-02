Beni comunali all’asta, venduti due locali commerciali 

Il Comune inizia a incassare nuove risorse grazie al piano delle alienazioni, grazie alla prima asta pubblica conclusa con la vendita dei locali commerciali “La Collina” di via Leonardo Da Vinci.

Poco più di 123mila euro che saranno utilizzati come finanziamento per la sistemazione della scuola di via Palestrina, per l’adeguamento funzionale del Palazzetto dello Sport, ma anche per completare il rifacimento del timpano all’ingresso del cimitero e la messa in sicurezza del tetto del mercato civico, oltre alcuni adempimenti burocratici assicurati con il tesoretto incassato dalla recente vendita dei due locali commerciali. La distribuzione delle risorse è al centro dell’ultima variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Mentre prosegue l’iter per alienare e affittare gli altri beni contenuti nell’elenco di terreni e immobili di proprietà del Comune non più utili per finalità istituzionali.

L’amministrazione di via Porcu punta infatti alla vendita anche della struttura di via San Benedetto, lì dove da anni c’è la farmacia che traslocherà la sede nello stesso ambito territoriale. Non prima del 2029 però, come da contratto di locazione stipulato nel 2011, nel frattempo il Comune può comunque vendere la struttura. L’obiettivo - ribadito di recente dall’attuale amministrazione comunale - è incassare nuove risorse da investire per realizzare altre opere pubbliche. A breve verrà pubblicato anche il bando per la farmacia, ma nella lista dei beni comunali in vendita c’è anche lo stabile di via Angioni, utilizzato da un’associazione di volontariato.

E l’area dell’ex Buddha Beach che insieme alle aree del resort Sighientu valgono oltre 2 milioni di euro: una zona strategica della costa quartese che si conta di far rinascere con investimenti privati.

