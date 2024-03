“Beni, Beniu, Beranu” fa il pieno: successo per l’iniziativa benefica 

Un successo così non se lo aspettava nessuno, ma quest’anno la rassegna folklorica “Beni, Beniu, Beranu”, giunta alla 15esima edizione ha fatto il botto. L’iniziativa, organizzata dal gruppo folk Froris de Beranu, a scopo benefico, che si è tenuta sabato scorso nel teatro di Sacro Cuore ha permesso di raccogliere poco più di 5 mila euro, che saranno destinati all’associazione “Mai più sole contro il tumore ovarico” per l’acquisto di nuove apparecchiature per la prevenzione. Tutto merito dei biglietti legati alla lotteria benefica: ne sono stati venduti 2 mila a cui si sommano diverse offerte. In palio più premi messi a disposizione gratuitamente da commercianti e artigiani come un televisore 50 pollici, una macchina da caffè, una friggitrice ad aria. E ancora una collana, alcune gift card e pacchetti estetici.

«Siamo felicissimi», dice la presidente di Froris de Beranu, Adele Cogoni. «I quartesi hanno dimostrato di amare questo tipo di iniziative. Eravamo un po’ preoccupati perché sabato in concomitanza c’erano anche altri appuntamenti, ma tutti alla fine hanno registrato il pienone e questo non può che farci piacere».

Durante la serata presentata da Emanuele Garau si sono alternati sul palco, tra gli altri, Manuela Ragusa e Mario Pierno in “Cantico del mare”, di Carla Mura e ancora del coro polifonico maschile Is Concias di Quartucciu con Pierluigi Mattana. (g. da.)

