Beni archeologici, un tesoro dimenticato 

Un patrimonio culturale in balìa di vandali, tombaroli e agenti atmosferici. Non solo chiese romaniche, scorci paesaggistici e tradizioni artigiane, Assemini può stupire anche con beni archeologici dall’età preistorica, passando per l’epoca nuragica e arrivando al dopo Cristo romano. Un tesoro dimenticato e lasciato nelle mani dell’incuria e dell’inesorabile degrado naturale, facendo di esso una mancata possibilità di valorizzazione turistica.

Il Catalogo nazionale dei beni culturali parla di 35 beni archeologici immobili. Nel cuore della foresta di Gutturu Mannu si possono visitare alcuni di essi, in particolare l’insediamento nuragico di Mitza Fanebas (XV a.C.) costituito da un villaggio e da un nuraghe a tholos con funzione difensiva e abitativa.

Tra i monumenti schedati spiccano le aree preistoriche de Is Punteddus e di Bruncu Cunillu e la necropoli punica di Cuccuru Boi Concas (VI a.C.) composta da 3 tombe di diversa tipologia.

Del periodo romano rimangono il complesso abitato di Bidda Mores e le aree a uso funerario di Sa Traia e di Casa Cuccuru Mereu. Inoltre nella piazzetta sita alla biforcazione tra le vie Cagliari e Trieste insistono anche dei pozzi romani a base quadrata, costruiti in blocchi di arenaria con copertura a crociera. Da queste antiche fonti i cittadini asseminesi erano soliti, fino al secolo scorso, attingere l’acqua per gli usi domestici.

Per Assemini, territorio ricco di falde acquifere, passava peraltro l’acquedotto che da Cagliari raggiungeva il Sulcis: «Una ricchezza storica - ha commentato dalla minoranza Niside Muscas - dimenticata e lasciata all’incuria. Questi luoghi, testimoni di un passato millenario, meritano tutela e promozione per restituire alla comunità un pezzo della propria identità culturale».

«L’Ente competente - spiega l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino - è il Ministero della Cultura che avevamo sollecitato durante la scorsa consiliatura affinché inventariasse tutti i reperti archeologici. Tra le nostre intenzioni c’era quella d’intraprendere un percorso museale riportando ad Assemini i reperti custoditi a Cagliari. La consiliatura era poi terminata, non lasciandoci il tempo di concludere il lavoro. A oggi è necessario catalogare tutto il patrimonio, delineare la categoria di percorso museale da seguire e assegnare il lavoro di recupero».

«A oggi - dice dalla Soprintendenza Chiara Pilo - non abbiamo ricevuto dal Comune richieste specifiche per progetti di valorizzazione dei siti archeologici. Abbiamo avuto interlocuzioni per avviare una valorizzazione di alcuni reperti della necropoli di Cuccuru Boi Concas, al momento conservati in sicurezza».

Si lavorerà in concerto tra Comune, Ministero, Regione e Soprintendenza. Ma i tempi sono lunghi.

