Beni archeologici, arrivano 16 milioni 

Con due distinte delibere la Regione ha stanziato importanti risorse per la valorizzazione e la tutela dei beni archeologici dell’Alto Oristanese.

In particolare è stato assegnato un contributo di 650 mila euro al Comune di Sedilo per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area del parco archeologico di Iloi, mentre ulteriori 200 mila euro sono stati destinati alla valorizzazione delle Domus de Janas di Prunittu, nel territorio del Comune di Sorradile.

Con una seconda delibera sono stati invece ripartiti circa 16 milioni di euro a favore di 28 siti archeologici situati in 24 comuni. Tra questi 600 mila euro per le Domus de Janas di Ispiluncas, meglio conosciute come Sas Preccas e 300 mila euro per il villaggio prenuragico di Serra Linta, sulle sponde del lago Omodeo, entrambi in territorio di Sedilo. Inoltre 350 mila euro sono destinati a sito archeologico di Mandras, nel Comune di Ardauli.

I finanziamenti rappresentano un passo fondamentale per la tutela, la conservazione e la fruizione di un patrimonio archeologico di straordinario valore storico e identitario, testimonianza della ricchezza e dell’unicità della civiltà preistorica della Sardegna. «Questi finanziamenti rappresentano un segnale concreto di impegno per la tutela di un patrimonio di straordinario valore storico e identitario e costituiscono un’opportunità significativa di crescita culturale e di sviluppo sostenibile per le comunità», ha dichiarato il consigliere regionale Peppino Canu.

RIPRODUZIONE RISERVATA