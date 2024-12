Beni all’asta, Comune a caccia di soldi 

Scrollarsi di dosso quell’immagine di degrado non è facile, nonostante la recente ripulita costata alle casse civiche 4.200 euro e a cui bisogna aggiungerne altri 1.200 per la nuova recinzione. Il vecchio rudere di piazza Onroco, antica casa padronale di cui non restano che rovine in pieno centro storico, è un fardello di cui il Comune fa fatica a liberarsi. Così come il terreno di via Bonn: poco meno di 10mila metri quadrati accanto al cantiere comunale, di cui l’amministrazione civica farebbe volentieri a meno.

Un’altra asta

Presenze stabili nei vari Piani delle alienazioni, entrambi i lotti sono nuovamente all’asta, dopo i primi tentativi falliti. Ma neanche stavolta l’aria sembra favorevole e così l’amministrazione ha fatto slittare il termine per le proposte al 31 gennaio.

Per l’edificio di piazza Onroco si parte da 212mila euro. «Rispetto al passato - fa sapere l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - abbiamo elaborato un bando molto dettagliato, allegando tutta la cartografia e fornendo indirizzi chiari sui possibili interventi da eseguire. Non bisogna dimenticare che lo stabile, avendo oltre 70 anni, è sottoposto a tutela e deve essere ricostruito esattamente com’era in origine». Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visti i precedenti: nel 2010 fu venduto ad oltre 300mila euro, peccato che sette anni dopo il privato lo restituì al Comune dopo avergli fatto causa per non essere stato informato sui vincoli paesaggistici. L’amministrazione fu costretta a risarcire 416mila euro.

Le buste con le offerte saranno aperte il 6 febbraio, contestualmente a quelle per l’alienazione del terreno di via Bonn, dal quale il Municipio conta di ricavare 772.920 euro. È il quarto tentativo per l’area classificata in zona D1, grandi aree industriali.

Gli obiettivi

Le due vendite sarebbero un’importante boccata d’ossigeno per le casse civiche che, per fare fronte alla bonifica della discarica di Pauli Mattauri, hanno chiuso l’esercizio con un disavanzo di due milioni 700mila euro. Senza contare che alle alienazioni è legato a doppia mandata il destino di vico Arcais, per la cui messa in sicurezza sono previste nel Documento unico di programmazione 2025-2027 risorse per 250mila euro, da recuperare attraverso la vendita di una parte del patrimonio immobiliare ritenuta «non strategica per gli scopi istituzionali dell’Ente».

L’elenco

L’elenco di edifici, reliquati stradali, piccoli appezzamenti in vetrina è lungo. Sulla scia di quanto fatto nell’anno che volge al termine, nel 2025 il Comune conta di riuscire a chiudere il cerchio nella borgata marina di Torrerande, cedendo anche gli ultimi cinque lotti disponibili: poco più di tre ettari di terra tra le vie Dei Pescatori, Livorno, Millelire, Bottega, Genova, Flavio Gioia e della Pineta per un valore complessivo di un milione 305mila euro. Curiosità, tra le conferme del Piano delle alienazioni 2025 anche l’Hospice, per il quale ancora si è ancora chiusa la procedura di permuta con l’Asl 5.

RIPRODUZIONE RISERVATA