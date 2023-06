Beni abbandonati, accuse alla Giunta 

Dal centro di riabilitazione sbarrato e in stato di abbandono da tempo, all’ex casa Soro usata come centro di aggregazione dei bambini ma che da un anno circa ha chiuso le porte. Due strutture comunali di Selargius off limits all’interno del compendio di San Lussorio, a ridosso del parco e vicino all'antico santuario romanico. Chiuse e all'apparenza dimenticate.

Minoranza all’attacco

Uno scenario che preoccupa la minoranza in Consiglio comunale. «Serve un piano di valorizzazione e rilancio», dice la consigliera comunale di Selargius cambia Francesca Olla. «Di buone intenzioni è lastricato l’inferno, non bisogna fermarsi all’individuare buoni obiettivi ma occorre portarli a compimento», attacca. Il riferimento è in primis al centro di riabilitazione integrato. «Un rifugio accogliente destinato alle persone meno fortunate che purtroppo non ha mai aperto il suo bellissimo portone», sottolinea l’esponente dell’opposizione, «una risorsa del territorio finita nell'oblio dell'amministrazione locale. Il problema oltretutto è che, dopo tutti questi anni di inutilizzo, ora la struttura possa presentare dei danni causati da infiltrazioni e che si debba investire ulteriori risorse per metterla in sicurezza».

L’ex casa Soro

Stesso scenario, anche se la chiusura è più recente, per casa Soro. Sino allo scorso anno centro di aggregazione per i più piccoli, sotto la gestione dell’associazione Lachete, e da mesi vuota. «Il sindaco di recente ha parlato di un progetto generale al quale gli uffici stanno lavorando, peccato però che da un accesso agli atti, concluso dopo mesi dalla mia richiesta, non risulti nessun piano pronto», aggiunge Olla.

Il primo cittadino

Il sindaco Gigi Concu ammette il ritardo. «La carenza di personale non ha aiutato nel velocizzare la pratica, con questo però non voglio giustificare il rallentamento dell’iter», precisa. «In ogni caso adesso riprenderemo in mano gli indirizzi dati durante la scorsa consiliatura», assicura. Un piano generale che riguarda tutto il compendio di San Lussorio, con un nuovo utilizzo delle strutture comunali in funzione del parco, un’oasi verde di tre ettari. L’atto di indirizzo risale a tre anni fa, approvato dalla precedente Giunta, sempre con Concu sindaco.

Al centro del documento la decisione di affidare la gestione integrata di tutta la zona intorno al parco ad un privato, compreso il centro di riabilitazione, insieme a casa Soro e ai parcheggi. «Esclusa la chiesa dove è in corso il cantiere di restauro in accordo con la Sovrintendenza», aggiunge Concu.

