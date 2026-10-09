SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Suelli.
10 ottobre 2026 alle 00:38

Benessere psicologico e consapevolezza: oggi incontro in piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Suelli si mobilita per la salute mentale. Oggi, in occasione della Giornata mondiale, il paese della Trexenta ospita un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione.

L’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della Asl di Cagliari attraverso la Struttura complessa Cure territoriali Csm Cagliari 4, in collaborazione con il Comune di Suelli, è promuovere una cultura dell’attenzione e dell’inclusione, ricordando che la salute mentale e il benessere psicologico e sociale sono questioni che riguardano tutti.

Il programma si apre alle 9 con il raduno dei partecipanti e l’accoglienza in piazza Garibaldi. Dalle 9.30 alle 11.30 i saluti istituzionali e la presentazione del progetto; seguiranno alle 11.30 un momento di intrattenimento con musica e aperitivo e, dalle 12 alle 13.30, lo spazio “Agorai”, dedicato al confronto e al dialogo. L’appuntamento proseguirà nel pomeriggio con il Momento dell’Albero, un gesto simbolico che richiama le radici, la crescita e la cura della vita. Infine alle 17 la visita guidata del centro storico di Suelli, per riscoprire la storia e i valori del paese in una giornata che vuole trasformare la sensibilizzazione in un’opportunità concreta di incontro. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 