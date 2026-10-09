Benessere psicologico e consapevolezza: oggi incontro in piazza 

Suelli si mobilita per la salute mentale. Oggi, in occasione della Giornata mondiale, il paese della Trexenta ospita un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione.

L’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della Asl di Cagliari attraverso la Struttura complessa Cure territoriali Csm Cagliari 4, in collaborazione con il Comune di Suelli, è promuovere una cultura dell’attenzione e dell’inclusione, ricordando che la salute mentale e il benessere psicologico e sociale sono questioni che riguardano tutti.

Il programma si apre alle 9 con il raduno dei partecipanti e l’accoglienza in piazza Garibaldi. Dalle 9.30 alle 11.30 i saluti istituzionali e la presentazione del progetto; seguiranno alle 11.30 un momento di intrattenimento con musica e aperitivo e, dalle 12 alle 13.30, lo spazio “Agorai”, dedicato al confronto e al dialogo. L’appuntamento proseguirà nel pomeriggio con il Momento dell’Albero, un gesto simbolico che richiama le radici, la crescita e la cura della vita. Infine alle 17 la visita guidata del centro storico di Suelli, per riscoprire la storia e i valori del paese in una giornata che vuole trasformare la sensibilizzazione in un’opportunità concreta di incontro. (sev. sir.)

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