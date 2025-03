«Benessere psicofisico a rischio» 

«Primo: la cultura patriarcale. Secondo: l’egemonia maschile e il sessismo. Poi, la maternità come ostacolo per la carriera, a causa di una rigida suddivisione dei ruoli che resiste, ancora, le politiche di conciliazione sulle quali bisogna ancora lavorare molto».

Silvia De Simone, professoressa associata di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università di Cagliari, traccia un quadro preciso e va oltre. «Divario nelle retribuzioni, nelle opportunità di carriera, nell’impossibilità di utilizzare il reddito come strumento di emancipazione, nei trattamenti pensionistici, hanno effetti pesanti sulla salute e sul benessere psicofisico delle donne sul luogo di lavoro», spiega.

«È vero che negli ultimi vent’anni ci sono stati cambiamenti importanti rispetto alle scelte delle donne, partendo dai percorsi di studio – penso ad esempio alla Medicina, prima appannaggio quasi esclusivamente maschile, ora invece si è raggiunta quasi la parità numerica – ma il problema rimane preoccupante rispetto alle carriere, alla possibilità di arrivare ai vertici, alla gestione del potere e al valore reale e simbolico del denaro».

Un recente sondaggio condotto da Indeed, portale su domanda e offerta di lavoro, ha messo in luce una realtà allarmante: meno di una donna su cinque (19%) sente di riuscire a prosperare nel proprio ambiente lavorativo, lo stress è un compagno quotidiano per molte lavoratrici italiane. Il 58% delle donne occupate dichiara di soffrirne almeno 2-3 giorni a settimana, il 30%, sempre.

Le cause? Innanzitutto il fattore economico: il 49% ritiene di essere sottopagata, e il 48% indica la mancanza di un giusto compenso come principale ostacolo alla propria realizzazione. Poi, c’è la mancanza di apprezzamento (42%) e di soddisfazione (35%). Significativi anche i dati relativi a chi non riesce a dare il massimo perché si sente infelice (24%) o perché non prova un senso di appartenenza all’organizzazione (18%). Ancora: tra gli aspetti che compromettono il benessere femminile sul posto di lavoro ci sono i carichi eccessivi (39% delle intervistate), lo scarso riconoscimento professionale (36%), un work-life balance insoddisfacente (28%), la mancanza di flessibilità lavorativa (18%), con particolare riferimento alla possibilità di lavorare da remoto, e un numero eccessivo di riunioni (14%), che frammentano la giornata lavorativa e riducono il tempo disponibile per altre attività.

«La matrice di tutto questo è fortemente culturale», prosegue De Simone, «bisogna agire sul patriarcato, sul sessismo, sul fatto che si pensi ancora che spetti alle donne fondamentalmente prendersi cura dei figli, dei genitori anziani. Purtroppo, malgrado i cambiamenti sulle scelte, le nuove generazioni crescono anche oggi con modelli culturali negativi, come quello delle “super eroine”, cioè si racconta alle ragazze che devono essere “powering”, speciali, dare il massimo per eccellere e affermarsi, essere bravissime, intelligentissime, bellissime, magrissime, eccetera. Tutto ciò è profondamente sbagliato, perché si riconduce la possibilità di raggiungere il successo a un livello individuale, a una eccessiva responsabilizzazione, anziché farne – come sarebbe giusto – una questione macro, di sistema, di contesti organizzativi da riformare completamente. “La donna per fare carriera deve fare di più”: quante volte l’abbiamo sentito? E quante volte se una donna viene promossa scatta il gossip su quello che ha fatto per sorpassare il collega maschio? E quante volte le donne sul posto di lavoro devono subire commenti sgradevoli che passano per “complimenti innocenti”?». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA