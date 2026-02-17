Benessere in cammino La passeggiata Asmar 

Necropoli di Tuvixeddu e Orto dei Cappuccini: due tra i siti più affascinanti della città per patrimonio archeologico, storico, culturale e ambientale saranno protagonisti di un momento di confronto tra esperti e cittadini sui temi del benessere e della prevenzione.

L’appuntamento, questa domenica alle 10:30 in piazzale Trento, per l’iniziativa organizzata da Asmar: un percorso di circa 3 chilometri, della durata di 45–60 minuti comprese le soste. Un itinerario pensato non solo come visita guidata, ma come occasione per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di uno stile di vita sano che integri movimento, rispetto dell’ambiente, cultura e socializzazione. Ad accompagnare i partecipanti sarà Emanuele Pittoni, guida ambientale escursionistica e antropologo, profondo conoscitore del territorio e della cultura sarda.Durante la mattinata previsti anche alcuni interventi di specialisti che affronteranno il tema della prevenzione e il ruolo dell’attività fisica come strumento fondamentale di salute: dal benessere osteo-articolare, al miglioramento della funzionalità cardiovascolare, la riduzione dell’infiammazione e il mantenimento dell’equilibrio metabolico. Spazio anche a un momento di riflessione sul valore delle relazioni positive, della convivialità e dell’amicizia come fattori determinanti per una buona qualità della vita. Il tour si concluderà con un pranzo conviviale, pensato come momento di socializzazione e approfondimento sui principi della sana alimentazione. La partecipazione è a numero limitato, su prenotazione alla mail asmar@reumaonline.it, per maggiori informazioni si rimanda al 3277946115.

