Tortolì.
15 febbraio 2026 alle 00:27

Benessere familiare La Asl rivitalizza il ruolo dei consultori 

Il benessere familiare torna al centro dell’azione della Asl Ogliastra insieme al consultorio di Tortolì. Il tutto nell’ambito delle attività del Piano nazionale equità nella salute. «Nell’ambito del Pnes la nostra Azienda è beneficiaria del piano di intervento “Il genere al centro della cura” - sottolinea Lorena Urrai, direttrice dei servizi socionsanitari della Asl Ogliastra - questo progetto è rivolto al potenziamento dei Consultori e intende garantire un sistema sanitario più equo ed inclusivo. Riconoscere le differenze di genere nella prevenzione, diagnosi e cura significa offrire assistenza più appropriata, ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della salute per tutta la comunità». L’équipe multidisciplinare del consultorio sarà a disposizione per offrire informazioni, orientamento e consulenze specialistiche attraverso percorsi tematici integrati. I diversi percorsi saranno guidati e strutturati dall’assistente sanitaria Giulia Monni, dalla ginecologa Silvia Pirarba in stretta sinergia con le ostetriche Anna Maria Contu e Deborah Puccioni, dalle psicologhe Cecilia Puddu, Susanna Ferreli e Daniela Arangino e dall’assistente sociale Emilia Sechi.

Ascolto, prevenzione e benessere psicofisico saranno al centro dell’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, di giovedì 19 febbraio, dalle 9 alle 17.30, nella sede della Casa della Salute di via Monsignor Carchero 3.

