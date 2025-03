Benessere emotivo e psicofisico degli studenti L’ateneo mette in mostra le sue iniziative 

Si chiama Pro-Ben Moebius l’iniziativa mirata a promuovere il benessere psicofisico e a contrastare il disagio psicologico ed emotivo tra gli studenti e le studentesse universitari. Il progetto sarà presentato oggi alle 10 nell’aula magna Motzo del Campus di Sa Duchessa. Tra le attività la promozione dell’uso responsabile della tecnologia, il potenziamento del counseling psicologico, un servizio di consulenza nutrizionale, iniziative per incentivare l’attività fisica, l’UniCa Sailing Team per promuovere il legame tra benessere mentale e sport e ancora la creazione di resting rooms e spazi immersivi per la socializzazione e il relax.

