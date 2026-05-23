VaiOnline
Lanusei
24 maggio 2026 alle 00:31

Benessere dei ragazzi: tre incontri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Coordinamento pedagogico territoriale associato, con capofila Lanusei, che coinvolge sedici comuni ogliastrini, promuove gli ultimi tre incontri dedicati al tema dell’educazione digitale dal titolo “Benessere digitale per scuole e famiglie” per continuare a costruire insieme momenti di confronto e crescita dedicati a tutta la comunità educativa: genitori, nonni, educatori, insegnanti, per offrire strumenti pratici sull'uso consapevole della tecnologia da parte di bambini e ragazzi.

Gli appuntamenti sono in programma martedì a Lanusei, mercoledì a Jerzu (nelle rispettive aule consiliari) e giovedì a Ussassai, nel centro di aggregazione sociale, tutti negli stessi orari: dalle 17 alle 19.30.

L' evento formativo, curato da Gavino Puggioni, formatore e coach di benessere digitale, intende offrire spazi di riflessione: un percorso per valorizzare relazioni, benessere e sviluppo sereno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa

Pienone dal porto al Lazzaretto e interesse crescente, il capoluogo si mostra all’altezza dell’America’s Cup 
Riccardo Spignesi
L’esperto: le gare del Ministero non danno certezze per l’imbarco dei semirimorchi. E per le imprese i costi salgono

Traghetti, sotto accusa i nuovi bandi

Continuità per le merci, Confapi: «Regole sbagliate, servono tariffe agevolate anche in estate» 
Alessandra Carta
Regione

Psd’Az diviso verso un nuovo congresso

Il segretario Solinas: convocazione a settembre, lo chiede la base del partito 
Roberto Murgia
Verso il voto

Nel sistema Arborea tramontano i partiti, in campo tre civiche

Valeria Manca e Luca Montisci sfidano l’uscente Manuela Pintus 
Valeria Pinna
Ambiente

Turisti in viaggio sulle Vie del sale

Da Porto Pino a Sant’Antioco, prende forma il progetto da 2 milioni 
Stefano Garau
Cultura

“L’antidoto”, l’invito a non farsi convertire al catastrofismo

Presentato ieri a L’Unione Sarda dal direttore Dessì il libro di Cerasa  
Ciro Auriemma
La polemica

«Nucleare, inevitabile il referendum»

Il Campo largo: gli italiani si sono già espressi. Sprint anche sulla legge elettorale 
La tragedia

Maldive, rimpatriati i corpi dei sub

Domani le autopsie. I pm: accertare l’adeguatezza dell’equipaggiamento 