Benessere dei ragazzi: tre incontri 

Il Coordinamento pedagogico territoriale associato, con capofila Lanusei, che coinvolge sedici comuni ogliastrini, promuove gli ultimi tre incontri dedicati al tema dell’educazione digitale dal titolo “Benessere digitale per scuole e famiglie” per continuare a costruire insieme momenti di confronto e crescita dedicati a tutta la comunità educativa: genitori, nonni, educatori, insegnanti, per offrire strumenti pratici sull'uso consapevole della tecnologia da parte di bambini e ragazzi.

Gli appuntamenti sono in programma martedì a Lanusei, mercoledì a Jerzu (nelle rispettive aule consiliari) e giovedì a Ussassai, nel centro di aggregazione sociale, tutti negli stessi orari: dalle 17 alle 19.30.

L' evento formativo, curato da Gavino Puggioni, formatore e coach di benessere digitale, intende offrire spazi di riflessione: un percorso per valorizzare relazioni, benessere e sviluppo sereno.

RIPRODUZIONE RISERVATA