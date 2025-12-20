Benessere animale: patto tra Asl 5, Comune e volontari 

Un incontro sul benessere animale si è svolto nei giorni scorsi in Comune tra l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, il direttore della struttura anagrafe canina randagismo del Dipartimento di prevenzione dell’Asl 5, Giuseppe Sedda, e i rappresentanti delle associazioni di volontariato cittadine. Sul tavolo le principali questioni: randagismo, gestione delle colonie feline, funzionamento del canile, promozione delle adozioni, campagne di sterilizzazione e microchippatura.

«Tutti insieme abbiamo condiviso un percorso che punta a rafforzare la cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali, a beneficio dell’intera comunità oristanese», hanno detto Zedda e Sedda.

L’assessora ha inoltre ribadito che l’Amministrazione comunale «intende confermare e rafforzare le iniziative a sostegno dei volontari e dei proprietari di animali da compagnia, riconoscendo l’importante funzione sociale svolta da chi opera quotidianamente per il benessere degli animali». È stato anche deciso che a inizio 2026 verrà organizzata una giornata pubblica dedicata alla promozione del benessere animale, delle adozioni responsabili e della corretta gestione degli animali d’affezione, con il coinvolgimento diretto di Comune, Asl 5 e associazioni.

