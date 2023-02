Benessere animale, niente stop 

Pericolo scampato per gli allevatori sardi. «Dovrebbe essere così: il rischio di veder interrotto il benessere animale per sette mesi e mezzo e di perdere circa 22 milioni di euro, con un’interruzione nell’erogazione del premio di 17 mesi, sembra superato». Coldiretti plaude al decreto firmato dall’assessorato regionale all’Agricoltura. Un atto necessario per garantire la continuità del premio che, nella nuova programmazione del Psp 2023-2027, conta su una dotazione finanziaria di 155 milioni di euro. «Un vero sospiro di sollievo per gli allevatori che rischiavano di vedere interrotto dopo vent’anni il benessere animale proprio in un momento di profonda crisi», afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu che a più riprese aveva evidenziato il pericolo chiedendo un intervento dell’assessorato. Il decreto sbloccherebbe dunque l’erogazione dei premi, dando il via libera al passaggio successivo, ossia la pubblicazione dei bandi. «Il nostro grido di allarme è stato accolto», dice il direttore di Coldiretti, Luca Saba.

La Regione

Con la nuova programmazione della Politica agricola comune, che ha preso avvio il primo gennaio 2023, gli impegni dovranno essere per anno solare (primo gennaio – 31 dicembre) e non più a scavalco in due annualità come avveniva prima (dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo). Si rischiava, per la prima volta in 20 anni, un vuoto degli impegni di 231 giorni, dal 15 maggio 2023 al primo gennaio 2024, con una perdita per gli allevatori sardi di circa 22milioni di euro. Non solo. Questo adeguamento all’annualità solare avrebbe interrotto per 17 mesi i pagamenti del benessere animale. Dopo aver ricevuto il saldo il prossimo giugno per gli impegni 2022 - 2023, gli allevatori riceveranno il nuovo anticipo a novembre 2024. In serata la nota dell’assessorato. «I beneficiari che hanno già assunto impegni con la misura del Psr 2014-2022 potranno comunque aderire al nuovo intervento senza che vi sia interruzione tra gli impegni assunti tra le due programmazioni», ha spiegato in una nota l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta, «in ogni caso abbiamo adottato le misure idonee a evitare il doppio pagamento e a consentire l’accesso al premio con continuità». L’operazione (da 155milioni) si è potuta realizzare «senza intaccare», assicura Satta, «le risorse richieste in Finanziaria pari a 115 milioni di euro per 5 anni».

Centri di assistenza

Sono i Caa la chiave per la semplificazione delle procedure, secondo Coldiretti e Ias. «Così Argea e gli altri enti agricoli potrebbero dedicarsi ad altri importanti compiti istruttori». Tre le proposte già presentate da Coldiretti in Regione e che permetterebbero «un impatto immediato» nel cantiere “burocrazia zero” «con un’importante semplificazione in termini di tempo e carta».