«Benessere animale, il decreto non basta» 

Se il regista oristanese Martinez invoca il rispetto della tradizione, gli animalisti si schierano dalla parte opposta. «Non esiste alcun valore identitario che possa giustificare la messa a rischio di esseri senzienti». Il pre Sartiglia ormai è surriscaldato, la Hp italian horse protection contesta le dichiarazioni del consigliere regionale Alessandro Solinas che due giorni fa aveva annunciato l’intenzione di promuovere una proposta di legge nazionale per “mitigare” l’applicazione del decreto Abodi a manifestazioni come la Sartiglia.«Parliamo di un decreto approvato poco fa – dichiara il presidente di Ihp Sonny Richichi – e che, è bene ricordarlo, è stato elaborato senza un reale coinvolgimento delle associazioni di tutela animale, convocate quando il testo era già sostanzialmente chiuso. Un provvedimento già debole e parziale, insufficiente per poter parlare seriamente di benessere dei cavalli».

Secondo l’associazione il Dpcm «non rappresenta una riforma strutturale, né una risposta adeguata allo sfruttamento degli equidi nelle manifestazioni popolari – si legge - è un compromesso minimo che introduce alcune misure basilari di sicurezza e tutela. Eppure non vogliono nemmeno questo». Richichi ritiene «inaccettabile che alcuni soggetti dichiarino che non intendono ottemperare a quanto previsto da un decreto governativo. Sconcertante l’atteggiamento dei Gremi e vedere che le istituzioni, dal Comune di Oristano (che ha commissionato un parere legale per interpretare il decreto) al consigliere regionale Solinas si adoperano per supportarli. Dire che un decreto va mitigato perché non piace a chi organizza o partecipa a eventi con animali costituisce un atto di arroganza istituzionale». ( m.g. )

