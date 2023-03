Benessere animale e ambiente 

Un’azienda di fascia medio-alta quella di Panetto tra le socie della 3A ma ognuna vincolata al rispetto dei protocolli di tracciabilità, sostenibilità e benessere animale. In tutte le fasi di produzione nell’allevamento. «Anche nella mungitura. Le bovine si avvicinano al robot spontaneamente e quindi entrano nel box senza alcuna forzatura». E se la frisona, spinta da un eccesso di generosità si presenta quando non è il suo turno, il robot declina l’offerta: hai già dato, avanti la prossima. «Tutto è impostato sulla naturalità, e in questo impegno sulla qualità un ruolo fondamentale ha l’alimentazione».

Storie di ordinaria zootecnia per capire il livello di preparazione che le nuove generazioni di allevatori della bonifica hanno ormai raggiunto. «È stato un cammino lento ma decisivo», spiega Mauro Panetto, agronomo area soci 3A. «Si tratta, è vero, di investire anche risorse economiche ma la certificazione sul benessere animale, tra le altre cose permette di accedere al premio comunitario. Un’attestazione - prosegue - che viene rilasciata dopo una serie di controlli da parte di veterinari». Nell’azienda di Paolo e Secondo Panetto, strada 16 ovest, come anche in altre 18 fattorie, la svolta la raccontano bene i robot. Diciamo intelligenze artificiali a dimensione frisona, tra sensori, braccetti, telecamerine, spruzzi di acqua e disinfettante in un groviglio di lucine, monitor, circuiti elettronici super tecnologici. «La vecchia sala mungitura è solo un ricordo, ma resta il punto da cui partire», spiega Secondo Panetto. Suo figlio Matteo, forte dei suoi 22 anni all’insegna di professionalità, social e app, è in qualche modo la garanzia della supervisione gestionale tecnologica. «Vero, ma si è fatto le ossa nella vecchia sala», precisano il padre e lo zio Mauro.

Le neonate, per le prime 8 settimane, è preferibile che restino isolate nella loro culla privata. La competizione a quella età potrebbe essere dannosa. Superati i due mesi circa si entra nello spazio dove passare assieme le giornate: ruminare, socializzare e persino giocare tra coetanee. Nelle stalle di Arborea, non è la regola, ma può capitare che le giovanissime vitelle si ritrovino nel loro recinto un pallone colorato che penzola dal soffitto a cui è fissato con una lunga corda diventando un improbabile passatempo. Fantasie bucoliche? Chissà, di certo nel grande mosaico aziendale che rappresenta le 162 aziende socie della Cooperativa 3A, l’impegno per il benessere animale è concreto e monitorato.

Le neonate, per le prime 8 settimane, è preferibile che restino isolate nella loro culla privata. La competizione a quella età potrebbe essere dannosa. Superati i due mesi circa si entra nello spazio dove passare assieme le giornate: ruminare, socializzare e persino giocare tra coetanee. Nelle stalle di Arborea, non è la regola, ma può capitare che le giovanissime vitelle si ritrovino nel loro recinto un pallone colorato che penzola dal soffitto a cui è fissato con una lunga corda diventando un improbabile passatempo. Fantasie bucoliche? Chissà, di certo nel grande mosaico aziendale che rappresenta le 162 aziende socie della Cooperativa 3A, l’impegno per il benessere animale è concreto e monitorato.

Cammino generazionale

Storie di ordinaria zootecnia per capire il livello di preparazione che le nuove generazioni di allevatori della bonifica hanno ormai raggiunto. «È stato un cammino lento ma decisivo», spiega Mauro Panetto, agronomo area soci 3A. «Si tratta, è vero, di investire anche risorse economiche ma la certificazione sul benessere animale, tra le altre cose permette di accedere al premio comunitario. Un’attestazione - prosegue - che viene rilasciata dopo una serie di controlli da parte di veterinari». Nell’azienda di Paolo e Secondo Panetto, strada 16 ovest, come anche in altre 18 fattorie, la svolta la raccontano bene i robot. Diciamo intelligenze artificiali a dimensione frisona, tra sensori, braccetti, telecamerine, spruzzi di acqua e disinfettante in un groviglio di lucine, monitor, circuiti elettronici super tecnologici. «La vecchia sala mungitura è solo un ricordo, ma resta il punto da cui partire», spiega Secondo Panetto. Suo figlio Matteo, forte dei suoi 22 anni all’insegna di professionalità, social e app, è in qualche modo la garanzia della supervisione gestionale tecnologica. «Vero, ma si è fatto le ossa nella vecchia sala», precisano il padre e lo zio Mauro.

Il cerchio della salute

Un’azienda di fascia medio-alta quella di Panetto tra le socie della 3A ma ognuna vincolata al rispetto dei protocolli di tracciabilità, sostenibilità e benessere animale. In tutte le fasi di produzione nell’allevamento. «Anche nella mungitura. Le bovine si avvicinano al robot spontaneamente e quindi entrano nel box senza alcuna forzatura». E se la frisona, spinta da un eccesso di generosità si presenta quando non è il suo turno, il robot declina l’offerta: hai già dato, avanti la prossima. «Tutto è impostato sulla naturalità, e in questo impegno sulla qualità un ruolo fondamentale ha l’alimentazione».

Sostanze impattanti

Infine la tanto temuta impronta carbonica ("carbon footprint"), «ovvero nello specifico per le aziende zootecniche, quanto la produzione di un litro di latte impatta con emissioni di gas climalteranti», spiega Sebastiano Curreli responsabile Area sostenibilità ambientale. Al momento non c’è un obbligo, ma la Ue sta bussando alle porte delle aziende. «Per questo abbiamo già avviato un ampio progetto per non farci trovare impreparati. Analizziamo e testiamo tutta la filiera, dalla stalla al trasporto, alla trasformazione del prodotto in azienda». Un circolo di calcoli e valutazioni in collaborazione con l’Università di Sassari, dove il grosso della quota impattante riguarda la singola azienda zootecnica. «In qualche modo è l’anello più sensibile di tutta la catena. Proprio per questo abbiamo iniziato un lavoro capillare sulle singole stalle per avere poi l’impronta carbonica di tutta la filiera del latte». I primi risultati, saranno ufficiali fra un anno, ma al momento sembrano positivi. Nulla viene trascurato neppure la delicata problematica dei nitrati. L’attenzione è massima perché è cambiata la sensibilità e la questione riguarda gran parte dell’Isola. A brevissimo sarà attivato dalla 3A un piano di controllo ma anche di recupero-smaltimento per la produzione di energia (r. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata