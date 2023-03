Benessere animale, accordo tra volontari e Comune 

Leidaa Sardegna e il Comune di Monserrato insieme per un nuovo Regolamento sul benessere animale. Si è svolto giovedì al Comando di Polizia locale un primo incontro tra Anna Rita Salaris, responsabile della sezione sarda dell’associazione animalista, il comandante della Polizia Locale, Massimiliano Zurru, e l’assessora Paola Piroddi.

«Stiamo ponendo le basi per una proficua collaborazione con Leidaa e per la realizzazione di interventi di co-progettazione per il supporto all'ufficio Benessere animale istituito a gennaio», dice Piroddi. «Il primo ambito d’intervento condiviso è quello di predisporre ed approvare, nel breve periodo, il Regolamento per la tutela del benessere animale e di promuovere iniziative e programmi di incentivazione alle adozioni, microchippatura dei cani e sostegno alle sterilizzazioni e alle colonie feline, nonché promuovere nel territorio tutte quelle attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali».

Non solo: la collaborazione tra Comune e Leidaa Sardegna servirà anche per mettere in campo attività di educazione nelle scuole per sensibilizzare i più giovani al rispetto dei quattro zampe e favorire una cultura animalista.

«Alla riunione» conclude l'assessora «si è tracciato anche un primo bilancio delle adozioni con incentivi di randagi custoditi nel canile in convenzione Shardana. In un mese dall'avvio dell'iniziativa, sono state ben quattro le adozioni, un risultato che ci fa davvero sperare».

