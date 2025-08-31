VaiOnline
Selargius.
01 settembre 2025 alle 00:35

Benessere alimentare, bimbi e animali si curano insieme 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un ambulatorio che diventa anche spazio educativo ed esperienziale, dove bambini e animali di casa diventano protagonisti di un percorso di salute e crescita emotiva.

È il progetto che prende il via nello studio del biologo nutrizionista Roberto Diana, a Selargius, con l’inaugurazione del Kids & Pets Corner: un modello innovativo che intreccia educazione alimentare, benessere emotivo e pet therapy.

L’idea nasce dall’incontro tra il dottor Diana e Leonardo Tronci, 18 anni, ideatore di EmoPet, una piattaforma di intelligenza artificiale “empatica” che ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il terzo posto al Future Minds AI Hackathon.

Tronci, studente del Liceo Classico Europeo con il sogno di diventare medico e ricercatore, affianca il nutrizionista nella creazione di attività pensate per i più piccoli: giochi narrativi, laboratori emozionali e momenti di dialogo, in cui la presenza degli animali diventa strumento di relazione e fiducia.

Da una sessione di lavoro congiunta è nata anche un’idea editoriale: un fumetto interattivo con protagonisti Fritz e Lulù, le mascotte-avatar di EmoPet. Le storie, ambientate nello studio di Selargius, guideranno i bambini attraverso piccole avventure incentrate su emozioni, salute e amicizia.

«Con EmoPet ho scoperto che condividere strumenti empatici non solo aiuta i bambini, ma può anche ispirare altri giovani a sperimentare e innovare», racconta Leonardo Tronci, che ha appena festeggiato la maggiore età.Il Kids & Pets Corner sarà operativo da fine settembre. Prevede laboratori a cui i bambini potranno partecipare insieme ai propri animali domestici, con momenti di educazione alimentare e attività di pet therapy. «La nutrizione non è solo scienza, ma anche relazione – sottolinea il dottor Diana – e quando c’è empatia, anche il cibo diventa cura».

Il progetto è aperto a famiglie, scuole e associazioni pediatriche che desiderano sperimentare un percorso innovativo di educazione alla salute e al benessere intergenerazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu