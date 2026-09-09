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L’iniziativa.
10 settembre 2026 alle 00:21

Benessere a scuola due giorni di confronto 

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La scuola in Sardegna si prepara ad affrontare una delle sfide più complesse per famiglie e istituzioni: il crescente disagio degli adolescenti. Domani e sabato assume contorni concreti il progetto “Benessere a scuola e in famiglia” con la due giorni di alta formazione, divulgazione e informazione sullo sviluppo cognitivo, sui disturbi del comportamento e sulle difficoltà di apprendimento, con la partecipazione del neuroscienziato statunitense Robert Melillo che terrà una conferenza scientifica e un workshop formativo.

L'iniziativa è promossa dall'Istituto Comprensivo di Pirri, dalla Rete nazionale Senza Zaino per una scuola comunità e dall'Associazione Senza Zaino, dal Patto Educativo di Comunità e dall'Associazione Prossimamente Aps, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. Due gli eventi in programma. Domani, alle 15, al Teatro Doglio, si svolge una conferenza scientifica dedicata allo sviluppo cognitivo, ai disturbi del comportamento e alle difficoltà di apprendimento. Il giorno successivo, alle 9, nell'Auditorium del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” in via Cesare Pintus, è in programma un workshop formativo, a numero chiuso, con un taglio operativo e laboratoriale.

Per partecipare alla conferenza e al workshop è necessario iscriversi al sito www.prossimamente.net (informazioni e contatti: info@prossimamente.net – 070 7054277). L’iniziativa offre l’opportunità di comprendere le ragioni della crescente diffusione di condizioni quali disturbi dello spettro autistico e disturbi specifici dell’apprendimento.

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