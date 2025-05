Benemerenze della Figc al Centro sportivo Bosa calcio 

In un’atmosfera di grande emozione, si è tenuta a Roma la cerimonia ufficiale di premiazione delle benemerenze sportive organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio. Un evento che celebra l’impegno e la dedizione delle realtà sportive che, nel tempo, hanno saputo incarnare i valori più autentici del calcio. Un riconoscimento di prestigio è stato assegnato al Centro sportivo Bosa calcio che quest’anno festeggia ben 75 anni di affiliazione. Traguardo importante, che testimonia decenni di passione, lavoro e crescita nel panorama calcistico dilettantistico nazionale. A consegnare il premio, le più alte cariche della Figc con il presidente Gabriele Gravina e il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete che hanno sottolineato l'importanza di società come il Centro sportivo Bosa che operano nel tessuto sportivo e sociale. La società è stata rappresentata da Antonio Mattiello, per anni capitano e punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Insieme a lui, ha preso parte alla cerimonia anche l'assessore allo Sport, Marco Naitana, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e già presidente del sodalizio. «Questo premio ci riempie di orgoglio - dichiara Mattiello - un riconoscimento che dedichiamo a ogni presidente, dirigente, tecnico, atleta e tifoso che ha scritto un pezzo della nostra storia. È la vittoria dello sport sano, della passione e dell’impegno che non si sono mai spenti in questi 75 anni». ( s. c. )

