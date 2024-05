Beneficenza, torna la cena in bianco 

Tutti vestiti di bianco per beneficenza: si svolgerà il 6 luglio, in una location ancora top-secret, la seconda edizione della Cena in Bianco. L’obiettivo è collaborare nella costruzione di un reparto maternità a Pawaga, in Tanzania. L’evento è organizzato grazie al patrocinio del Comune e con la collaborazione della Pro Loco città di Cagliari.

«È un evento pubblico gratuito, l'anno scorso in piazza del Carmine c’erano 1000 persone che hanno portato tavoli, sedie, tovaglie e cibo», spiega Angelo Bianchi, presidente della Pro Loco e organizzatore dell’iniziativa. «È un evento green: niente carta, plastica e tutti portano via i rifiuti; c'è una corsa ad allestire la tavola più bella aprendo la madia della nonna per trovare i piatti in cristallo o le posate in argento. Per questa edizione», aggiunge, «si punta a raddoppiare le presenze: per ora sono iscritte circa 600 persone, ne attendiamo almeno 2000. Il luogo della cena sarà svelato una settimana prima dell’evento. Ci si può iscrivere fino al 20 giugno, sia nelle pagine social dell’evento che su Eventbrite, dove con pochi passaggi si ottiene il biglietto per l’iscrizione, totalmente gratuita».

RIPRODUZIONE RISERVATA