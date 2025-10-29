Beneficenza per l’ospedale in cui è stata curata tempo fa 

Terza edizione, stesso entusiasmo e un solo obiettivo: aiutare, con la cucina, la ricerca per sconfiggere i tumori. La solidarietà torna di nuovo protagonista a tavola. Il prossimo 16 novembre il ristorante Era Ora, ad Arborea, organizza un pranzo solidale il cui ricavato sarà devoluto all'Istituto Europeo oncologico di Milano. Promotrice dell’iniziativa è la titolare del locale Marcella Frau che intende sostenere l'ospedale che tempo fa l'ha curata. Saranno presenti Viviana Galimberti, autrice della scoperta del cosiddetto “linfonodo sentinella” e direttrice della divisione senologica allo Ieo; Daniele Farci, responsabile del reparto oncologico della Piccola casa di cura di Decimomannu dove la cuoca Marcella Frau ha effettuato le prime terapie. Ai fornelli, un team d'eccezione pronto a firmare un pranzo speciale: cucineranno gratuitamente gli chef Vincenzo Sorvillo, Simona Balia, Marzia Aroffu, Giuseppe Messino e Chiara Cogotti. Sarà presente la sommelier Cristina Mammusa. Servizio gratuito anche da parte dei 15 camerieri "speciali" che saranno presenti per l’occasione: ci saranno sia quelli che lavorano abitualmente nel ristorante ma anche tanti amici della titolare tra cui diversi pazienti oncologici. Per sostenere la causa della lotta ai tumori femminili i prodotti che verranno utilizzati saranno donati dalle aziende locali. Lo scorso anno grazie al pranzo sono stati donati più di 4mila euro. ( s.p. )

