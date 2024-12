Beneficenza in ricordo di Claudia Puddu 

Beneficenza e solidarietà ricordando Claudia Puddu, fondatrice del progetto BePositive, scomparsa il 12 giugno a causa di un tumore contro il quale combatteva con tenacia da anni. Questo sabato alle 19, al Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza in piazza Indipendenza, si terrà la quarta edizione de “L’Arte della Tavola”, un evento che unisce solidarietà e bellezza al servizio della comunità.

La serata sarà ospitata grazie all’Istituto di Radiologia Deriu, che mette a disposizione gratuitamente l’intero palazzo. Ideato e organizzato da Antonella Carta e Vannisa Biggio, l’evento è nato a sostegno del progetto BePositive. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla cooperativa Special Smile, per continuare a diffondere i valori di condivisione, collaborazione e cooperazione. Special Smile nasce nel 2012 per offrire alle persone con disabilità della provincia di Cagliari e Sulcis Iglesiente, strumenti concreti per favorire l'inclusione sociale, accrescere l'autonomia personale e sviluppare le abilità di ognuno. Per partecipare alla serata o avere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: eventi@associazionebepositive.it. (ste. lap.)

