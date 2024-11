Beneficenza: ecco le sette migliori associazioni 

Primo posto in beneficenza. A Palazzo Bacaredda sono state premiate le sette associazioni in gara alla Charity Goal, abbinata alla Cagliari SoloWomenRun, l’iniziativa che ha dato spazio alla presentazione di progetti utili alla collettività da realizzare nel campo della responsabilità sociale.

La commissione etica appositamente nominata ha assegnato il primo premio al progetto “Un camper per la prevenzione” del gruppo “Abbracciamo un sogno” che ha ricevuto 5.000 euro. Secondo posto, a pari merito, ai tre progetti “L’orto terapeutico di Lu”, de Il Giardino di Lu Onlus e Mai più sole contro il tumore & Karalis Pink team, “Dentro i 10 anni e oltre…insieme” di Daniela Secchi e “Esiste un domani” di Le Belle Donne: le associazioni hanno ricevuto ognuna 2.500 euro. Al terzo posto, sempre alla pari e con un contributo di 1.000 euro ognuno, i progetti “Motor Self Helpness” dell’associazione Passu Passu, “Rimettiamoci sui tacchi” di F&G Fit&Dance e “Danza la vita” dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti & La Forza delle donne.

«La SoloWomenRun rappresenta un evento di grande valore per la comunità, in quanto unisce sport e solidarietà. Questa formula rende la corsa un momento di condivisione e partecipazione collettiva», ha detto il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci. «Noi donne siamo protagoniste di un messaggio universale di uguaglianza e parità, per dire no a qualsiasi forma di discriminazione o sopruso. Lo facciamo attraverso la corsa, la determinazione, l’unione e il coraggio di chi, passo dopo passo, corre verso il cambiamento», ha aggiunto Luisa Giua Marassi, assessora all’Ambiente.

Durante la cerimonia di premiazione Andrea Culeddu, organizzatore della SoloWomenRun, ha parlato dell’importanza di fare rete tra associazioni ed ha annunciato la data della prossima edizione della corsa in rosa: 16 marzo 2025 a cui i gruppi potranno iscriversi già a partire dal 14 dicembre.

