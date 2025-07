Benefattrice dimenticata Oblìo per Teresa Albano 

L’oblìo ingiusto di Teresa Albano, benefatrice di Macomer. Gestita fino a due anni fa dalle suore salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice, l'area (all'interno della pineta Albano), dove sorge l’edificio delle religiose di Don Bosco, fu un dono di Teresa Albano, della famiglia dei primi industriali del formaggio, che oggi rimane senza memoria, perché sono stati disattesi gli accordi legati a quella donazione. Proprio all'interno della pineta, realizzato 60 anni fa, sorge l’edificio, fino a due anni fa gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, ora in parte riaperto per ospitare il centro di aggregazione sociale comunale. Una struttura educativa e sociale che affonda le sue radici in un gesto di generosità. Fu infatti Salvatore Albano, nel 1963, a donare l’area alle suore, chiedendo solo che il complesso portasse il nome della madre. A distanza di sessant’anni, nessuna targa ne ricorda il gesto, nessuna memoria onora il nome di Teresa, vedova Albano. «Né l’istituto religioso, né le amministrazioni che si sono succedute - dice l’erede Francesco Albano - sembrano aver mai sentito il dovere di preservare un atto di riconoscenza verso la mia nonna e mio padre, che tanto hanno dato alla città». L’edificio sorge in una zona di grande valore urbanistico. Perchè tanta indifferenza? «Le suore - aggiunge Francesco Albano- non hanno mai rispettato gli accordi legati alla donazione, che prevedevano un uso preciso dell’area, mantenere una scuola e onorare la memoria di mia nonna Teresa. Da un punto di vista legale, si tratta di un’inadempienza su obblighi ben definiti. Ma sul piano morale è ancora più grave: non c’è mai stato un gesto simbolico, un riconoscimento, un segno di gratitudine verso chi ha donato con generosità e amore per Macomer». (f. o.)

