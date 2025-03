Benedizioni pasquali, via alle prenotazioni 

Le parrocchie cittadine si preparano alle celebrazioni della Pasqua. Così come l’anno scorso i residenti nel quartiere di Santo Stefano per ricevere la visita del sacerdote per la benedizione pasquale dovranno prenotarsi compilando l’apposito modulo che riceveranno a domicilio insieme all’opuscolo con l’indicazione di tutto il programma quaresimale e pasquale. Il modulo dovrà poi essere consegnato in parrocchia entro il 28 marzo. Le benedizioni prenderanno il via mercoledì 23 aprile dopo le celebrazioni della Pasqua.

