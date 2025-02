Benedizione dei cavalieri, la Sartiglia entra nel vivo 

L’acqua benedetta e il segno della croce. Un’immagine che da tempo è entrata a far parte della Sartiglia. Ieri mattina in tantissimi hanno assistito in piazza Sant'Efisio alla benedizione di cavalli e cavalieri: tutti i terzetti si sono messi in fila per la benedizione del parroco don Alessandro Floris. Un modo per aprire la Sartiglia: il conto alla rovescia è iniziato. Poi è stata la volta dei protagonisti della Sartiglietta e la festa è proseguita nel pomeriggio con la Sartill’e canna: più di mille bambini hanno partecipato in sella ai cavallini di giunco realizzati a mano e bardati con le rosette di carta colorata. Spada in mano, occhi puntati alla stella e poi via veloci per centrare il bersaglio. Tutto come nella Sartiglia ma in miniatura e con i costumi di Carnevale: pulcinella, arlecchino, pierrot e tanti altri ancora. Una festa che va avanti da più di trent'anni organizzata dall’associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna. Il primo a tentare la sorte è stato su Componidoreddu Lorenzo Buschettu, 8 anni, poi tutti gli altri bambini che per tutto il pomeriggio si sono divertiti nella loro speciale corsa alla stella.

RIPRODUZIONE RISERVATA