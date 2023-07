benedetta ultima medaglia  

Fukuoka. L’oro di Thomas Ceccon nei 50 rana resterà l’unico in vasca (l’altro è quello della staffetta in acque libere) per l’Italia ai mondiali di nuoto, conclusi ieri a Fukuoka con l’ultima medaglia. A conquistarla (sempre nei 50 rana) è stat l’attesissima Benedetta Pilato, terza in 30”04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte col record del mondo (29"16) davanti all'americana Lilly King, con l'altra azzurra Anita Bottazzi ª. Nelle altre gare, quinto Ceccon nei 50 dorso, sesta Sara Franceschi nei 400 misti. Fuori dalle finali (con un po’ di delusione) le due 4x100 miste maschile (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Manuel Frigo) e femminile (Margherita Panziera, Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Sofia Morini).

Il bilancio del dt

«Questa volta abbiamo un po’ faticato, ma comunque lasciamo il mondiale con 6 medaglie, di cui quattro in gare olimpiche, 16 presenze in finale e qualche centesimo sfortunato che ci ha negato l'accesso al turno successivo», è il bilancio del dt Cesare Butini. «Mantenere il trend degli ultimi anni non è facile. Eravamo consapevoli di venire a Fukuoka con qualche situazione da mettere a posto perché alcuni atleti di punta hanno avuto una stagione tribolata. È la prima volta che questa squadra affronta un piccolo momento di flessione: il mondo del nuoto sta crescendo e la concorrenza è di altissimo livello, il nuoto sta andando verso l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 a grande velocità». In chiave futura, serve «una profonda riflessione sul percorso tecnico-agonistico; i raduni di preparazione, i criteri di selezione che dovranno tener conto di quello che sarà l'obiettivo principale, ovviamente Parigi 2024. Stiamo andando incontro a stagioni sempre più intense. Dobbiamo tutelare le punte e consentire ai giovani di crescere e accedere alla nazionale maggiore», conclude. Nel medagliere totale, l’Italia (unica ad aver preso medaglie in tutte le specialità) è ottava con 14 medaglie (2 d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo).

RIPRODUZIONE RISERVATA