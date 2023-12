Benedetta Tobagi a Cagliari: la nostra «Joyce Lussu figura di donna esemplare» 

«Essere donna è avere la guerra dentro, sempre, da sempre»: una frase che ricorre varie volte ne “La resistenza delle donne” (Einaudi), il libro che ha fatto vincere a Benedetta Tobagi uno dei premi letterari italiani più prestigiosi, il Campiello 2023. «Se non da sempre, un sistema culturale antichissimo relega le donne a certi ruoli e ne preclude altri. Il femminismo negli ultimi decenni ha insistito molto sull’importanza dell’autocoscienza: cerca e combatti il patriarcato che è in te», spiega- «Per questo è stato bello dividere il palco con Silvia Ballestra - arrivata seconda -, che concorreva con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu”», commenta l’autrice: «un’altra figura di donna esemplare». Joyce Lussu fu scrittrice, traduttrice e partigiana; moglie di Emilio Lussu, alla Sardegna ha dedicato una parte di rilievo del suo impegno politico e delle sue opere.

Benedetta Tobagi - scrittrice, storica, figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato nel 1980 - sarà domani alle 18, al Teatro Doglio di Cagliari, ospite del Lei Festival, insieme al giornalista Giuseppe Murru.

Cosa ha portato nella sua vita la vittoria dell’ultimo premio Campiello?

«Difficile anche solo trovare le parole per esprimere una gioia così grande. Io l’ho intesa come un bellissimo segnale di adesione verso questi temi, che mi sembrano essere un po’ in controtendenza rispetto alla cultura dominante. Essere premiata insieme a Silvia Ballestra, che ha scritto di Joyce Lussu, mi ha fatto sentire la voglia di riprendere il filo della lunga marcia delle donne all’interno della società».

Quale ritratto ha voluto tracciare delle donne partigiane?

«Ho avuto subito chiaro in mente che volevo costruire un racconto corale, perché le donne che hanno preso parte alla Resistenza sono state moltissime, più di centomila, nei vari ruoli: una vera partecipazione di massa. Volevo mostrare quanto fossero diverse per età, classe sociale e livello di istruzione; volevo parlare di quelle normali e insospettabili che la Storia aveva dimenticato».

Cosa rappresentò per loro quell’esperienza?

«Allora le donne non avevano nessun ruolo nella vita politica del Paese, non godevano dei diritti civili. Compirono una scelta etica contro l’orrore della guerra e in opposizione al Nazifascismo dopo l’8 settembre 1943, quando ci fu l’armistizio di Badoglio con gli Alleati. Partecipare alla lotta di liberazione significò fin da subito anche cercare di portare le donne su un piano più paritario rispetto all’uomo».

Perché oggi è ancora importante ascoltare la loro voce?

«Dati e numeri ci dicono che ci sono ancora pesanti differenze salariali rispetto agli uomini. E anche se la famiglia patriarcale non c’è più, sussistono pesantissimi retaggi del sistema di valori patriarcale. La violenza di genere ha molte cause, ma di sicuro c’è un nesso con il dispiegarsi della libertà di scelta della donna che talvolta viene ostacolato fino all’uccisione. Ed è ancora frequente la vittimizzazione sessuale di chi subisce uno stupro, soprattutto se l’accusato è una persona influente».

In che modo contrastare l’escalation di femminicidi?

«Per prima cosa garantirei il sostegno materiale ai centri antiviolenza e alle strutture deputate sul territorio, oggi a seconda del luogo in cui vivi puoi ritrovarti molto più sola. Sotto il profilo educativo mi sembra sussista un problema colossale, perché ancora nella classe dirigente al governo si oppone resistenza a una discussione serena sugli stereotipi di genere».

Quale storia l’ha toccata di più fra quelle che ha raccontato?

«La storia di Gina Negrini, nome di battaglia Tito. Dopo la Resistenza finì in un matrimonio in cui fu prostrata e umiliata. Trovò la forza di reagire attraverso la scrittura, lei che non aveva studiato, e nonostante il marito la deridesse. Ma sentiva di dover salvare la ragazza che era stata ed esplorare i traumi della giovinezza. Pur con la licenza elementare riuscirà a pubblicare un libro: le lotte di liberazione collettiva sono innanzitutto lotte di liberazione personale».

Quale storia è stata più difficile da scrivere?

«Le parti sulle torture e sugli stupri, perché devi trovare una misura giusta senza edulcorare i fatti, ma in un modo che sia pieno di rispetto per le vittime».

