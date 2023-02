Benedetta Porcaroli: «Italia moralista E adesso divento una Maria ribelle»  

«Se accetti di interpretare un personaggio come quello di Donatella Colasanti non puoi farne a meno. Il corpo, vestito e non vestito, è uno strumento fondamentale per un attore, specie per raccontare una storia di violenza come quella. In Italia molte cose vengono sacrificate, è questo perché c'è una forma di censura, di moralismo, non si può parlare di niente, far vedere niente. Ma per me l'arte non può essere ostacolata, il moralismo è l'antitesi dell'arte. Ma non mi sento sicura di me, né penso di conoscermi fino in fondo. Ho 24 anni e da 15 vado in analisi. Questo mestiere ti confonde, ti espone».

Benedetta Porcaroli, solo 24 anni, ma già tanta carriera alle spalle e ruoli difficili da far tremare i polsi, come Chiara in “Baby”, serie Netflix ispirata allo scandalo delle baby squillo dei Parioli, e Donatella Colasanti ne “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, che racconta il massacro del Circeo. Insomma quest'attrice se l'è meritato di essere tra i dieci nomi selezionati di Shooting Stars 2023, piattaforma di lancio di attori e attrici europei emergenti organizzata annualmente all'interno della Berlinale. E intanto annuncia il prossimo film in uscita: «”Il Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca», il nostro Paolo Zucca, «dove interpreto una Madonna che si ribella».

Com’è stato girare le scene di nudo ne “La scuola cattolica”?

«Se accetti di interpretare un personaggio come quello di Donatella Colasanti non puoi farne a meno. Il corpo, vestito e non vestito, è uno strumento fondamentale per un attore, specie per raccontare una storia di violenza come quella. In Italia molte cose vengono sacrificate, è questo perché c'è una forma di censura, di moralismo, non si può parlare di niente, far vedere niente. Ma per me l'arte non può essere ostacolata, il moralismo è l'antitesi dell'arte. Ma non mi sento sicura di me, né penso di conoscermi fino in fondo. Ho 24 anni e da 15 vado in analisi. Questo mestiere ti confonde, ti espone».

Che significa essere a Berlino?

«È bellissimo incontrare casting director e produttori, una cosa complicata da fare da soli. Un'occasione imperdibile per un attore».

A che punto siamo in Italia?

«Siamo pieni di talenti! Però scendiamo troppo a compromessi, difendiamo troppo poco la parte artistica, la libertà di pensiero. Dobbiamo essere tutti più corretti e poi i produttori sono troppo succubi della legge delle piattaforme».

Le serie tv?

«L'unica cosa che conta per me è la storia, non l'algoritmo. C'è una morbosità che non mi piace nel voler trasformare tutto in una serie quando c'è necessità di una storia più lunga».

Come vive sotto i riflettori?

«Mi arrabbio, ma poi mi passa. È il rovescio della medaglia di questo mestiere. Siamo privilegiati ma poi ci tocca questo. Per me spesso è uno stress micidiale, perché tante vicende sono anche dolorose».

