Benedetta Parodi «Ora cucino i piatti della Sardegna» 

In cucina con Benedetta…cucina lei. «I miei familiari si avvicinano poco ai fornelli, anche perché li monopolizzo», ammette Benedetta Parodi, attesa sabato a Bari Sardo come super ospite della quarta edizione di “Cosa Bona e Bariesa”. «Fabio», aggiunge sul marito, il giornalista Caressa, da cui avuto i tre figli Matilde, Eleonora e Diego, «è bravo ma li frequenta poco. Pensare che la passione mi è venuta quando mi sono fidanzata: andare a vivere con lui mi ha stimolata».

In Sardegna Parodi è di casa (a Marinella, tra Porto Rotondo e Golfo Aranci), ma la due giorni della manifestazione ogliastrina, dedicata quest’anno interamente al pane e alle antiche tecniche di coltivazione del grano, offre alla giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva passata da Studio Aperto a Cotto e Mangiato, I menù di Benedetta e Bake Off Italia, programmi che le hanno regalato il grande successo, l’occasione di tornare in una stagione insolita. «Se il Piemonte è la mia terra di nascita, la Sardegna è la mia terra d’elezione», premette Benedetta, che si esibirà sabato alle 18.30 in piazza Nostra Signora del Monserrato in uno speciale show cooking. «Ci trascorro sempre le vacanze estive, è un posto che ho nel cuore ma in autunno non ci sono mai stata».

Cosa ci dovremo aspettare sabato?

«Un piatto a base di fregula e, a proposito del tema dell’edizione, che è il pane, utilizzerò il carasau per fare una millefoglie spennellata con burro e zucchero per caramellarla al forno, con farcitura di crema di mascarpone e mirtilli. Una sorta di guttiau dolce».

Si aspettava il successo ai fornelli?

«Volevo trasformare la mia passione nel mio lavoro: che abbia avuto successo mi ha permesso di continuare, ma non era l’obiettivo. Non avrei mai potuto fare la stessa cosa con lo sport o la politica, che mi annoiano. Alternativa? Una bella libreria».

Piatto preferito?

«Cucino di tutto, però ho una predilezione per la lievitazione e la frittura, e per i procedimenti di trasformazione in generale. Tra il dolce e il salato, preferisco il salato: non mi metterei mai a fare torte stratiformi da grande pasticceria a casa».

La sua famiglia, invece, cose le chiede più spesso?

«A casa vanno per la maggiore i risotti. E i piatti etnici. Adoro la cucina italoamericana, molto golosa e commovente per come ha trasformato le tradizioni degli immigrati: gli spaghetti con le polpette, le fettuccine all’Alfredo, il pollo alla parmigiana. Mi piace rivisitarla restituendole un tocco più italiano. Di base, non amo i ristoranti che propongono piatti troppo elaborati perché mi piacciono i piatti tradizionali, anche se la sperimentazione è sempre positiva: alla fine la cucina è una forma d’arte».

Progetti?

«Il nuovo programma su Netflix, un reality show condotto insieme a Fabio dal titolo “Love in blind”, cioè “l’amore è cieco”. Un format internazionale che sta avendo molto successo in tutto il mondo, e che adesso arriva in Italia: è un sogno che si realizza. Fabio e io parliamo la tessa lingua. Abbiamo lo stesso approccio giornalistico di chi ha fatto tanti tg e un modo di lavorare molto simile. Il confronto è quotidiano, anche sul lavoro, e questo per noi è un punto di forza».

