VaiOnline
Cosa Bona e Bariesa.
14 ottobre 2025 alle 00:07

Benedetta Parodi «Ora cucino i piatti della Sardegna» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In cucina con Benedetta…cucina lei. «I miei familiari si avvicinano poco ai fornelli, anche perché li monopolizzo», ammette Benedetta Parodi, attesa sabato a Bari Sardo come super ospite della quarta edizione di “Cosa Bona e Bariesa”. «Fabio», aggiunge sul marito, il giornalista Caressa, da cui avuto i tre figli Matilde, Eleonora e Diego, «è bravo ma li frequenta poco. Pensare che la passione mi è venuta quando mi sono fidanzata: andare a vivere con lui mi ha stimolata».

In Sardegna Parodi è di casa (a Marinella, tra Porto Rotondo e Golfo Aranci), ma la due giorni della manifestazione ogliastrina, dedicata quest’anno interamente al pane e alle antiche tecniche di coltivazione del grano, offre alla giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva passata da Studio Aperto a Cotto e Mangiato, I menù di Benedetta e Bake Off Italia, programmi che le hanno regalato il grande successo, l’occasione di tornare in una stagione insolita. «Se il Piemonte è la mia terra di nascita, la Sardegna è la mia terra d’elezione», premette Benedetta, che si esibirà sabato alle 18.30 in piazza Nostra Signora del Monserrato in uno speciale show cooking. «Ci trascorro sempre le vacanze estive, è un posto che ho nel cuore ma in autunno non ci sono mai stata».

Cosa ci dovremo aspettare sabato?

«Un piatto a base di fregula e, a proposito del tema dell’edizione, che è il pane, utilizzerò il carasau per fare una millefoglie spennellata con burro e zucchero per caramellarla al forno, con farcitura di crema di mascarpone e mirtilli. Una sorta di guttiau dolce».

Si aspettava il successo ai fornelli?

«Volevo trasformare la mia passione nel mio lavoro: che abbia avuto successo mi ha permesso di continuare, ma non era l’obiettivo. Non avrei mai potuto fare la stessa cosa con lo sport o la politica, che mi annoiano. Alternativa? Una bella libreria».

Piatto preferito?

«Cucino di tutto, però ho una predilezione per la lievitazione e la frittura, e per i procedimenti di trasformazione in generale. Tra il dolce e il salato, preferisco il salato: non mi metterei mai a fare torte stratiformi da grande pasticceria a casa».

La sua famiglia, invece, cose le chiede più spesso?

«A casa vanno per la maggiore i risotti. E i piatti etnici. Adoro la cucina italoamericana, molto golosa e commovente per come ha trasformato le tradizioni degli immigrati: gli spaghetti con le polpette, le fettuccine all’Alfredo, il pollo alla parmigiana. Mi piace rivisitarla restituendole un tocco più italiano. Di base, non amo i ristoranti che propongono piatti troppo elaborati perché mi piacciono i piatti tradizionali, anche se la sperimentazione è sempre positiva: alla fine la cucina è una forma d’arte».

Progetti?

«Il nuovo programma su Netflix, un reality show condotto insieme a Fabio dal titolo “Love in blind”, cioè “l’amore è cieco”. Un format internazionale che sta avendo molto successo in tutto il mondo, e che adesso arriva in Italia: è un sogno che si realizza. Fabio e io parliamo la tessa lingua. Abbiamo lo stesso approccio giornalistico di chi ha fatto tanti tg e un modo di lavorare molto simile. Il confronto è quotidiano, anche sul lavoro, e questo per noi è un punto di forza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  