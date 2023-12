Benedetta la statua della Madonna 

C’erano le massime autorità civili e religiose del paese e della diocesi. La cerimonia di benedizione della statua della Madonna, all’ingresso dell’abitato (lato Lanusei), era un momento atteso dalla comunità di Arzana. Il simulacro, acquistato dal Comune, destinatario delle donazioni effettuate dai coetanei delle classi ‘90, ‘91 e ’92 che lo scorso anno sono stati organizzatori della festa di San Vincenzo Ferrer, è stato benedetto a mezzogiorno di ieri. Un dono per arricchire l’arredo urbano, interpretando anche il sentimento comune del ricordo di don Vincenzo Pirarba, il sacerdote stroncato dal Covid il 10 dicembre 2020 che era stato parroco di Arzana per 34 anni. A Su Mulinu si sono ritrovati il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, insieme al vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura, al suo ultimo giorno di visita pastorale in paese, il parroco, don Michele Congiu, e il vicario, don Egidio Bula Milung. (ro. se.)

