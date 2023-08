Benedetta la statua del Cristo sommerso 

In spiaggia pochi bagnanti, ma i sub non hanno avuto alcuna esitazione e dopo la messa, hanno raggiunto il Cristo sistemato sette metri sott’acqua a Genn’e Mari. Sono stati attimi di grande commozione: il parroco di Solanas e Torre delle Stelle don Diego Zanda si è immerso con la muta raggiungendo il Cristo dello scultore Franco Congiu che da 22 anni veglia su queste splendide acque. Col sacerdote, i sommozzatori del Club Sinnai, carabinieri, finanzieri e la vice sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu con muta e fascia tricolore.

«Un’ indescrivibile commozione», ha detto Paride Cardia, presidente del Club sub Sinnai. «Il maestrale non ha preoccupato noi che conosciamo queste acque protette dalle correnti grazie alla particolare posizione del sito. Il corteo dei gommoni ha raggiunto la zona del Cristo su un mare piatto. Il rito si è ripetuto per la 22esima volta, anche se per noi la visita alla statua sott’acqua è ordinaria amministrazione sin da gennaio».

La festa voluta dalla parrocchia di Solanas-Torre delle stelle e dal Club sub Sinnai, è iniziata alle 10 con la messa al Club nautico celebrata da don Zanda arrivato appena un anno fa nella marina e diventato sub con un mini corso. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA