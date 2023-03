«Benedetta... la Primavera!» Loretta Goggi, trent’anni dopo  

«Non è un programma celebrativo. Mi propongo per come sono oggi: una donna di 72 anni che non ha mai impostato la sua carriera sulla sua fisicità o il suo aspetto, ma ha lavorato tanto sulla professionalità. Mi sento al passo con i tempi, faccio televisione, scrivo e recito». Loretta Goggi a 30 anni di distanza, da oggi, per 4 appuntamenti, torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1: “Benedetta Primavera”. Al suo fianco Luca e Paolo, in un varietà che va dal passato all'oggi.

«Ci vuole talento»

«Ho accettato dopo un lungo corteggiamento, perchè il talento va fatto fruttare, non seppellito. Sono tornata a fare l'unica cosa che so fare... Ho iniziato come attrice da bambina, sono passata poi al varietà, poi alle imitazioni, alla conduzione e alla musica". In ogni puntata tanti ospiti tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Le imitazioni? «Io imito solo chi stimo e chi amo, chi colpisce la mia fantasia. Ho cercato personaggi nuovi, fuori dalla mischia. Ho ripreso dall'abc. Ho scelto Ursula Von Der Leyen, Laura Morante, la Regina Elisabetta, Guillermo Mariotto».

La canzone

«Non canterò “Maledetta Primavera” non perché abbia un problema con la canzone o perché la detesti. Ho chiesto un po’ di tempo per cantarla, magari con qualcun altro, vorrei sentirla in un altro modo».