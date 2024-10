bene villamarese, real putzu e guasila 

Altra giornata di Coppa Nazionale (ex Coppa Italia) per l’Uisp. Sabato le squadre Over dei tre gironi sono scese in campo per il secondo turno.

Al comando

La Polisportiva Villamarese 2023 comanda il girone A con quattro punti dopo il successo esterno sulla Polisportiva Isili (2-0), anche per via del fatto che Ales-WS10 Senorbì è stata rinviata a data da destinarsi per accordo tra le due società. La leadership del girone B è invece del Real Putzu, prima a punteggio pieno anche grazie al rotondo successo (4-0) sugli Amatori Guspini, che rimangono a fondo classifica con un punto. Vince la Stella Rossa Villacidro, che supera la Monreale Calcio per 2-0 e opera il sorpasso in classifica proprio nei confronti dei sangavinesi, fermi con due punti al terzo posto.

Unico pari

Nel girone C infine bel duello tra Sant’Andrea Frius e Polisportiva Guasila 2022: l’unica gara della seconda giornata di Coppa Italia si è conclusa con un rocambolesco 2-2 nei tempi regolamentari, poi ai tigori l’hanno spuntata i guasilesi (7-6) che così hanno anche scavalcato il Sant’Andrea Frius fermo a un punto, nella giornata in cui il Seddori capolista ha riposato. Il regolamento prevede l’assegnazione di un punto alle due squadre in caso di pareggio nei tempi regolamentari e l’attribuzione di un ulteriore punto alla squadra vincitrice dopo i penalty. Sabato prossimo è in programma il terzo turno.

