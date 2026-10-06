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Lanusei.
07 ottobre 2026 alle 00:53

«Bene le indennità, non quelle d’oro» 

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«La politica è mettersi al servizio delle persone e cercare soluzioni. È giusta una indennità che sottragga tempo al lavoro e alla famiglia. Non è giusto ricevere una indennità d’oro». Denis Pittalis, consigliere di minoranza, non è tipo da tirarsi indietro, non prima di aver precisato di “attendere notizie ufficiali dalla Regione, perché siamo garantisti”.

Le notizie filtrate nei giorni scorsi, in merito alla possibilità che gli assessori debbano restituire parte delle indennità percepite nel 2026 ha riaperto il dibattito su quali sia il giusto indennizzo per l’impegno a servizio della comunità. Pittalis ribadisce il suo pensiero. «Mi viene in mente un assessore che va a prendere quasi 3000 euro al mese facendosi notare per aver fatto più presenze in giunta in collegamento che non in presenza. Questo la dice lunga su quanto frequenti gli uffici comunali. E non è un opinione, ma un dato di fatto, testimoniabile dagli atti delle delibere di giunta».

Nessun commento dalla maggioranza, che attende di ricevere istruzioni dalla Regione su quale debba essere il criterio da utilizzare. Criterio che la stessa Regione avrebbe dovuto già stabilire.

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