«Bene l’atteggiamento» 

Sassari. Il tecnico Michele Pazienza ha commentato soddisfatto a fine partita: «Mi è piaciuto l’atteggiamento, sia nel primo sia nel secondo tempo, anche se sono state due partite diverse anche perché gli avversari si sono spinti in avanti cambiando sistema di gioco, passando al 4-4-2. In quei minuti in cui ci siamo riorganizzati abbiamo speso tante energie. In occasione del gol c’è stata una deviazione di un nostro difensore, poi un paio di belle triangolazioni. Abbiamo indirizzato l’avversario dove dovevamo riconquistare la palla».

Sul goleador Lunghi ha le idee chiare: «Ha caratteristiche importanti che si sposano bene con l’idea che vogliamo proporre, non è un tanto un discorso di ruolo, anche se era mezzala, quanto di caratteristiche».

La scelta di Nunziatini «sulla fascia sinistra, così come di altri ragazzi, fa parte del progetto, della volontà di valorizzare i giovani che abbiamo a disposizione. Poi il mercato è ancora aperto, è chiaro che dobbiamo avere il giusto mix tra giovani ed esperti».

RIPRODUZIONE RISERVATA