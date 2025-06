«Bene il nuovo asfalto ma ora tracciate la nuova segnaletica» 

L’asfalto è appena stato sistemato e per tracciare la segnaletica ci vorrà un po’ di tempo ma nell’attesa laddove c’erano le strisce pedonali in viale Colombo, a pochi passi dall’incrocio con la rotatoria in via Marconi, attraversare la strada è un rischio enorme.

Nessuno infatti presta attenzione alla segnaletica verticale che indica la presenza di un attraversamento per i pedoni, nessuno si ferma e si corre a tutta velocità. Risultato? Scene di panico, mamme con le carrozzine quasi sfiorate dalle auto che frenano all’ultimo instante e così via.

«Capiamo che hanno appena asfaltato e che non possono fare le strisce subito ma quell’attraversamento non può stare così perché prima o poi ci scappa il morto», dice una passante, Sara Medda, «basta vedere come passano le auto a tutta velocità. Già non si fermavano prima quando c’erano le strisce figuriamoci adesso che non ci sono. Dovrebbero almeno mandare i vigili, qualcosa bisogna comunque farla».

Tra l’altro senza segnaletica, nonostante i divieti le auto vengono lasciate in sosta anche a bordo strada dove c’era l’attraversamento e dove c’è lo scivolo per i disabili.

