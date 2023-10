«Bene i controlli ma le palazzine sono troppo vecchie» 

Non negano l’impegno dell’università. Anzi. «Dopo il crollo dell’aula Magna di Geologia, l’ateneo ha effettuato una serie di controlli e verifiche su alcuni edifici», nella facoltà di Ingegneria, per esempio, «in maniera costante», spiega Francesco Stochino, componente del consiglio di amministrazione dell’Ersu in rappresentanza degli studenti. «Purtroppo, però il problema della vetustà degli edifici, non solo universitari ma della scuola di ogni ordine e grado, è una grana nazionale. I tetti crollano sulla testa di studenti e professori ovunque, sarebbe opportuno che il ministero investisse molte più risorse per la sicurezza degli edifici. In questo modo», dice ancora, «Cagliari è specchio di una realtà nazionale. Ma nonostante questo, l’università di Cagliari ha le tasse più basse in Italia e riesce a erogare un servizio agli studenti più che sufficiente», aggiunge.

Un problema nazionale, dunque. Certificato anche dall’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole e degli atenei che parla di «61 episodi di crollo o distacchi di intonaco avvenuti fra settembre 2022 e agosto 2023, si cui 3 gravi». Uno è proprio il caso di Cagliari. ( ma. mad. )

