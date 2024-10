«Bene col Lipsia ma ora pensiamo solo ai rossoblù» 

Torino. Più sicura dei propri mezzi e anche sufficientemente euforica dopo il successo, per certi versi inaspettato, conquistato a Lipsia in Champions in dieci uomini, con due infortuni subiti a inizio gara e sotto per due reti a una. Ma anche consapevole che non conquistare i tre punti oggi significherebbe veder scappare il Napoli, vittorioso nell’anticipo di venerdì al Maradona contro il Como e primo a quota 16.

La Juventus sfida il Cagliari allo Stadium (fischio di inizio alle 12,30) per dare seguito alla prestazione e al risultato europeo e per stare in scia all’ex giocatore e tecnico bianconero Antonio Conte, che ha già impresso il proprio marchio sui partenopei ed è uscito indenne proprio dalla sfida con i bianconeri a Torino (0-0). Dunque contro i rossoblù Thiago Motta deve e vuole vincere e le sensazioni, dice, sono buone, anche se le fatiche di mercoledì notte potrebbero farsi sentire. «A Lipsia è stata una bella serata, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto», ha detto il tecnico italo brasiliano da questa stagione sulla panchina della Vecchia Signora, «la squadra sta molto bene, fisicamente e mentalmente, anche perché le vittorie aiutano nel lavoro». Il match coi tedeschi «è stato bello ma adesso dobbiamo metterci un punto e pensare solo al Cagliari. Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell’ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per un risultato positivo».

La formazione è quasi obbligata, dopo il grave ko di Bremer (crociato lesionato e stagione finita) e quello di Gonzalez. Così l’allenatore cerca soluzioni e non esclude l’utilizzo di Locatelli, un centrocampista, come difensore. «Bremer è importante, mi dispiace tantissimo anche a livello umano: sappiamo il suo valore, ma adesso dovremo dare tutti qualcosa in più. Deve stare calmo, pensare all’operazione e alla riabilitazione. Già l’ho visto meglio. Locatelli? Perché no? Sarei felice di avere un giocatore che sappia coprire un ruolo diverso». E poi c’è la novità Pogba: la squalifica per doping a suo carico terminerà a marzo e il francese sarà a disposizione (in teoria) della squadra. «Valuterà la società», il commento di Motta, che poi però sembra chiudere a un possibile ritorno del Polpo: «Per quel che mi riguarda è stato un gran giocatore, ma è da tanto tempo che non gioca. E io sono concentrato soltanto sul Cagliari, tutto il resto conta poco».

